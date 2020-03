Deze Defender imitatie is de stoerste auto van vandaag

Kijk, deze Defender imitatie heeft meer de vibe van een Defender dan het nieuwe model.

Een icoon opvolgen is altijd lastig. Al helemaal als het een icoon is dat jarenlang in de prijslijsten heeft gestaan. Wat dat betreft heeft Land Rover veel moed getoond met de nieuwe Defender. Land Rover heeft namelijk bewust een andere weg ingeslagen.

De nieuwe Defender is veel moderner, zowel in technisch opzicht als qua design. Daarmee kunnen we tot een nieuwe conclusie komen. Dat is dat er een kans bestaat dat een Defender imitatie meer op een Defender lijkt dan de nieuwe Defender. Raar maar waar.

UAZ Hunter

Een voorbeeldje is deze UAZ Hunter. UAZ is een Russische fabrikant dat zich voornamelijk richt op auto’s waarmee je daadwerkelijk iets kunt doen. Dus voertuigen als vrachtwagens, bussen, bedrijfswagens, terreinauto’s en een onverwoestbare combinatie van die vier. Hun laatste wapenfeit is deze UAZ Hunter Expedition. Het is de ultieme stoere-mannen uitvoering van de Russische evergreen. Ondanks de overeenkomsten met een Defender is de UAZ Hunter een maatje kleiner, een beetje tussen de Jimny en Defender in.

Expedition

Deze UAZ Hunter in Expedition-trim is stoerder dan ooit. Kijk maar naar de zwarte wielen met de enorme BF Goodrich T/A-banden. Ook staat de Hunter Expedition een stuk hoger op zijn wielen. In totaal heb je 24,1 centimeter aan bodemspeling. We zien ook een enorme bullbar met lier, een rek op het dak en, oh ja: feloranje lak. Het geeft de UAZ Hunter Expedition de uitstraling van de Land Rover Defender G4-Challenge.

Interieur

Misschien wel het leukste aan de UAZ Hunter Expedition is het interieur. Dat is namelijk bijzonder basic. Het meeste is dusdanig ontworpen dat het zo lang mogelijk meegaat en eenvoudig te reinigen is. De gewone Hunter kan een beetje deprimerend zijn, maar dankzij het oranje dashboard is het zowaar een vrolijke boel bij deze rus. Dat is overigens toeval: het dashboard is altijd in carrosseriekleur gespoten. Een prettige feature in het interieur is de stoelverwarming. In technisch opzicht blijft alles bij het oude. Voor de niet Hunter-fanatici: een eenvoudige 2.6 viercilinder met 128 pk en 203 Nm doet het ruige werk voor je.