BMW X5 M60i facelift – test en video

De lekkerste auto die niemand gaat kopen, want iedereen gaat voor de PHEV. Toch kan je de test van de BMW X5 M60i beter niet overslaan.

Los van rationele overwegingen zoals de prijs, ga je namelijk niet teleurgesteld om deze lekker X5 met V8 te bestellen. Die V8 is ook nog eens helemaal nieuw, maar daarover later meer.

Wat is er nou weer gelift?

Het is soms wat moeilijk om een facelift (of LCI) van een auto aan een test te onderwerpen. Vaak is alles net even beter, maar is er net niets wat er echt uitspringt. De stelling bij autofabrikanten is bovendien dat een LCI (life cycle impuls) die niet zo ingrijpend is, vooral een teken is dat de auto het nog wel goed doet. Zodra het uiterlijk radicaal wijzigt, dan gaf feedback van (potentiele) klanten daar aanleiding toe. De dubbele koplampen van de Volvo S60/ V60 of Mercedes-Benz E-klasse zijn prima voorbeelden. Ook prima voorbeelden hoe de facelift die auto’s ook wat saaier maakte, dat dan weer wel. Maar jullie weten: saai verkoopt soms beter.

De facelift van de X5

De grille is net zo groot. Dat is toch iets waar je je zorgen maakt als de BMW designers weer eens aan een auto sleutelen. Wel werden de koplampen 35 mm slanker, een subtiele, maar effectieve wijziging. Overigens noemt BMW hun SUV geen SUV, maar SAV. Sports Activity Vehicle, voor de X6 is de term Sports Activity Coupé uitgevonden.

Aan de achterzijde zijn de wijzigingen niet al te groot, maar wel eenvoudig te herkennen. De achterlichten zijn namelijk anders ingedeeld. Er zitten een soort hockeysticks in, vier stuks in totaal. Samen vormen die een X, want bij die letter denken jullie aan seks en auto’s die offroad kunnen. Blijft de vraag welk gevoel BMW met de X5 wil oproepen.

Motorvarianten X5 G05 facelift

Naast de lekkere, maar ook lichtelijk overdreven V8 van de BMW X5 M60i van deze test, zijn er nog wat varianten. De X5 xDrive40i heeft de bekende B58 zes-in-lijn met een meer dan adequate 381 pk en 520 Nm. Minder vermogend, maar vermoedelijk een hele fijne combinatie vormt de X5 met de xDrive30d motorisering die 298 pk/ 650Nm levert. Voor dit type auto is de diesel meestal de beste keuze, maar fiscaal regime publieke perspectief zitten de zelfontbrander wat tegen.

Voor Nederland is de BMW X5 xDrive50e de meest geschikte keuze. De combinatie van zes-in-lijn met elektromotor levert 489 pk/ 700 Nm. Het accupakket is 25.7 kWh groot, wat een plus van 25% is. Nadat je met de 7.4 kW lader de accu hebt volgeblaft, kan er tot zo’n 110 kilometer volledig elektrisch worden gereden.

X5 M60i met een nieuwe V8

De X5 M60i xDrive uit de test heeft een 4.4 liter grote V8. Dat klinkt bekend, maar het is niet meer het N63 blok wat BMW al een behoorlijke tijd gebruikt. De X5 M60i doet zijn naam als M-performance auto eer aan, want onder de motorkap huist nu de S68 V8 die afkomstig is van BMW M GmbH.

Ondanks dat hij de cilinderinhoud en basisontwerp lijkt te delen met de “oude” N63 die werd gebruikt in de xDrive50i en M50i van de pre-facelift X5, is de S68 een totaal nieuwe motor. Er is een cross-bank uitlaatspruitstuk, de turbocompressoren zijn nu symmetrisch per bank en er is externe motoroliekoeling. Een versterkte krukasaandrijving, nieuwe turbocompressoren, een nieuwe oliepomp en een lichtgewicht carter maken de S68 af.

Inmiddels zijn er bijna geen motoren meer die geen vorm van elektrificatie kennen en de S68 V8 uit de BMW X5 M60i uit deze test is geen uitzondering. De V8 maakt gebruik van 48V mild hybrid-technologie. Deze komt in de vorm van een elektromotor die slechts 12 pk, maar wel 200 Nm levert. De elektromotor is in de transmissie is geïntegreerd, dus neemt nauwelijks extra plaats in.

Maximaal kan de 4.4 liter grote V8 530 pk en 750 Nm leveren. Dat is belachelijk veel, vooral als je bedenkt dat BMW ook nog met een sterke X5M kan komen. Dat dat feitelijk onnodig is, blijkt uit de prestaties. De BMW X5 M60i haalt de begrensde topsnelheid van 250 km/u op zijn sloffen. De sprint naar de 100 duurt slechts 4,3 seconde.

X5 M60i uiterlijk

Als M-performance versie krijgt de X5 M60i standaard het M-sausje. De matgrijze lak is optioneel, en is wat in contrast met alle andere juist glimmende zwarte delen. De spiegelkappen, velgen, diffuser, kiewen, voorbumper inserts, de grille, er is veel glimmend zwart. Vier uitlaten priemen door sierstukken in de bumper, maar daar moet je niet te goed naar kijken. Dat er een boel nep is in de wereld weet ik inmiddels ook wel, maar je kan het ook iets beter verbergen.

Qua verlichting zijn er natuurlijk adaptieve LED-koplampen vooraan, terwijl de achterzijde wordt opgeleukt door M Shadowline units. Als je een statement wilt maken, dan dienen BMW Iconic Glow nieren mee te worden besteld. Een randje LED’s benadrukken dan het formaat van de nieren van de moderne BMW. Of dat goed of slecht is, laat ik even aan jullie over.

Vast heel capabel offroad

Behalve alle reguliere rijmodi zoals Sport en Comfort, zijn er ook nog rijmodussen zoals xSnow, xSand, xGravel en xRocks mogelijk. Hoe die het doen, heb ik uiteraard geen idee van. Net als het gros van de kopers zette de BMW X5 M60i tijdens de test geen wiel buiten de gebaande paden. De speciale sneeuwstand is wellicht nog enigszins nuttig, hoewel een moderne auto met winterbanden en vierwielaandrijving toch al wel overal komt.

Belangrijker is hoe de X5 M60i het op de weg doet. Dit is een zware, maar ook een hoge auto. Het hogere zwaartepunt is relatief ongunstig, maar BMW gooit er een heleboel techniek tegenaan om de X5 een fijn sturende machine te maken.

Elektromagnetisch verstelbare kleppen zorgen er bijvoorbeeld voor dat zowel compressie als reboud van de schokdempers kunnen worden aangepast. De dubbele wishbones van de voor as en defive-link achteras kreeg M-specifieke kinematische en elastokinematische eigenschappen. Stijver dus, maar ook met meer camber op de vooras. Het zorgt ervoor dat de X5 M60i verrassend lekker instuurt.

Op de plug-in hybride X5 xDrive50e is het helaas niet verkrijgbaar, maar het M onderstel Professional krijgt naast die mooie dempers, ook Integral Active Steering, het M-sperdifferentieel en het actieve rolstabilisatie systeem.

Ondanks het aangescherpte onderstel kan de X5 M60i ook heel comfortabel zijn. Dat is een levensgroot verschil met de BMW XM, die altijd communiceert wat er onder de wielen doorrolt. Voor het soort auto (veel ruimte, praktische mogelijkheden) is een comfort-stand die ook echt comfort brengt, best logisch.

Zo praktisch kan premium zijn

Een aaibaar dashboard, overal leer en LED sfeerverlichting bepalen deels hoe veel premium auto’s er uit zien. Uiteraard is de X5 geen uitzondering, maar sommige dingen zijn dan wel weer echt heel fijn. Bekerhouders die je kan koelen of verwarmen zijn onnodig, maar het zijn ook de details waarom je weet waarom je een ton (of veel meer) van je geld aan deze auto hebt besteed.

Nog briljanter is de bagageafdekrollo. Die beweegt automatisch mee met de achterklep, maar dat hebben meer auto’s. Je kunt met een druk op de knop de hele rollo in de vloer laten verdwijnen. Ronduit briljant. Vooral als je bedenkt dat een zeker Zweeds warenhuis hele collecties van rollo’s heeft die mensen vergeten zijn mee te nemen na aanschaf van een nieuwe boekenkast.

Prijzen en conclusie BMW X5 M60i test

Een fijne auto dus, maar ja dat mag ook wel. Dankzij 62.378,00 euro aan BPM is de prijs van de X5 M60i. hoe zal ik het netjes zeggen, een beetje schrikken. Met de BTW erbij, verdubbelt de kale prijs in Nederland, of ze er in Den Haag maar leuke dingen mee gaan doen. Een kale BMW X5 M60i kost zo’n 170k, de auto uit de test is 209.342,66 euro.

Ouch, voor 117k is er ook de diesel, maar die wordt in Nederland ook amper gekozen. De PHEV X5 xDrive50e is er vanaf 99.856 euro, dus dat wordt de hardloper in de statistieken. En Nederlanders die meer willen, kiezen voor de BMW XM die dankzij plug-in hybride techniek vriendelijker is qua aanschaf dan deze X5 M60i. Best zonde, want dit is een briljante X5.