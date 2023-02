Oud vs. nieuw: BMW X5 en X6 facelift

Krijgt de facelift van de BMW X5 en X6 een duimpje omhoog of niet?

Facelifts van BMW kunnen nog wel eens in de categorie ‘zoek de verschillen’ vallen, maar bij de facelift van de X5 en X6 valt dit reuze mee. Er zijn toch wel een aantal duidelijk verschillen verschillen. Of dat ook verbeteringen zijn is vraag twee. Het antwoord laten we aan jullie, maar we helpen een handje door de oude en de nieuwe naast elkaar te zetten.

BMW X5

We beginnen met de X5, want dat blijft toch de belangrijkste van de twee. Geloof het of niet, maar de grille is net zo groot gebleven. Desalniettemin is het front flink veranderd. De koplampen zijn een stuk platter en de angel eyes zijn vervangen door een soort pijltjes. De voorbumper is ook compleet anders en oogt een stuk minder druk. Dat is doorgaans een goede zaak.

Zoals meestal het geval is bij een facelift zijn de wijzigingen aan de achterkant minder schokkend. Toch kun je de X5 LCI ook aan de achterkant vrij eenvoudig herkennen. De achterlichten zijn namelijk heel anders ingedeeld. Er zijn nu twee hockeysticks te zien. Of eigenlijk vier in totaal. Volgens BMW vormen deze samen een X.

BMW X6

Door naar de BMW X6. In dit geval hebben we de M Sport-uitvoeringen naast elkaar gezet. Waarom? Nou, de X6 heeft voortaan standaard dit pakket. Klanten willen een dikke bak, dus dan zullen ze die krijgen ook. Wat vooral opvalt op de nieuwe M Sport-bumper is het zwarte gedeelte. Voor de duidelijkheid: deze bumper kun je dus ook op de X5 krijgen, die is alleen niet standaard.

Als je de achterkant van de facelift en de pre-facelift gaat vergelijken valt er op dat er eh… niks opvalt. Blijkbaar vond BMW de kont van de X6 zo mooi dat ze er niks aan veranderd hebben. Waar de X5 nog nieuwe achterlichten kreeg, zijn ze bij de X6 gewoon hetzelfde gebleven.

Interieur

Het front van zowel de X5 als de X6 is dus flink gemoderniseerd, maar dat is niet het enige. Het interieur is ook op de schop gegooid. Op het dashboard prijkt nu het nieuwe BMW Curved Display, dat zijn debuut maakte in de BMW iX. In lijn met de andere nieuwe modellen is ook de automaatpook verdwenen. Daar blijft het niet bij: het hele dashboard heeft een strakkere lay-out gekregen.

Nu jullie de oude en de nieuwe BMW X5 en X6 direct naast elkaar hebben gezien kunnen jullie een weloverwogen oordeel vellen. Laat dus maar horen in de reacties: is de facelift van de X5/X6 geslaagd of niet?