911 hybride komt snel, op basis van bestaand model

De hybride 911 zal niet een nieuwe variant worden in het al erg omvangrijke gamma.

Als je kijkt naar het Porsche-gamma, zie je dat ook daar de elektrificatie heeft toegeslagen. Natuurlijk zijn daar de Taycan en Taycan Cross Turismo. Daarnaast zijn er PHEV (e-Hybrid) varianten van de Panamera en Cayenne. De Boxster en Cayman krijgen een elektrische opvolger en de nieuwe Macan zal ook een EV zijn.

Dan blijft over de 911. Porsche heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de 911 het laatste model zal zijn dat ze elektrisch zullen maken. En hopelijk zullen ze dan de accu’s achter de achteras monteren voor het betere pendulum-effect.

Maar voordat er een elektrische 911 komt, introduceert Porsche een hybride 911. Nu is het idee van een hybride Porsche 911 niet nieuw. Al in 2010 racete Porsche met een hybride 911 bij de 24 uur van de Nürburgring. Tot een productiemodel heeft het niet geleid. Maar er komt er eentje aan. Dat bevestigt Frank Moser (chef van de 718 en 911) aan het Amerikaanse Motor Trend.

Hybride 911

In tegenstelling tot de 997 is er met de 992 (wat eigenlijk een 991 in basis is) altijd rekening gehouden met een hybride-versie. De huidige 992 zal ‘m niet krijgen. Binnenkort krijgt deze serie namelijk een facelift.

Daarbij zullen eerste de gewone modellen worden introduceert, vervolgens komen dan de Turbo, GTS en GT-modellen. De hybride 911 komt zo rond 2025.

De nieuwe hybride 911 zal echt een performance-model zijn. Dus de hybride-techniek is voornamelijk aanwezig om te zorgen dat de auto in kwestie sneller gaat. Ook zal het niet een ‘eigen’ model worden, zoals de Panamera e-Hybrid bijvoorbeeld. De hybride-techniek wordt toegepast op een variant die al bestaat.

Gewicht binnen de perken houden

Om gewicht te besparen, zal het geen PHEV zijn, maar een reguliere HEV. Onze gok is dat de 911 Turbo gebruik gaat maken van de nieuwe techniek. Dezelfde unit kan gebruikt worden in de 911 Turbo S alsmede in de GT2 RS. Autocar meldt dat deze motor in de GT2 RS komt te liggen. Dat klinkt logisch, want de GT2 RS heeft altijd een (opgepepte) Turbo-motor gehad.

Het belangrijkste issue is gewicht. Het doel voor Porsche is om te zorgen dat de hybride-toevoeging niet te zwaar is. Dat is ook de reden dat het geen PHEV zal zijn met een zware accu. Porsche is er op gebrand dat de complete elektrische unit (motor, accu en andere benodigdheden) niet meer dan 100 kg gaan wegen.

Voor ons in Nederland kan een hybride 911 niet vroeg genoeg komen. Bij ons betaal je namelijk behoorlijk veel extra aan BPM boete. Zonder elektrificering worden auto’s duurder en duurder. Kijk maar naar de Macan, die kost tegenwoordig 118.000 euro, terwijl een hybride Cayenne een paar duizend euro goedkoper is.