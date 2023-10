Deze legendarische naam gaat een comeback maken

Nee, we bedoelen niet de naam XJ220.

Wat hebben de Jaguar XJ220, de Volvo C70, de Aston Martin DB7 en de Renault Clio V6 met elkaar gemeen? Niet zoveel zou je denken, behalve dat het allemaal gave auto’s zijn. Deze auto’s zijn echter allemaal tot stand gekomen met behulp van TWR, oftewel Tom Walkinshaw Racing.

Dan hebben we het alleen nog maar over straatauto’s, in de racerij heeft TWR een nog veel groter stempel gedrukt. Na grote successen met toerwagens, behaalde TWR twee Le Mans-zeges met Jaguar. Ook was Tom Walkinshaw medeverantwoordelijk voor het eerste wereldkampioenschap van Schumacher met Benetton.

TWR is dus een legendarisch bedrijf, dat helaas in 2002 ter ziele ging. Tom Walkinshaw is inmiddels zelf ook niet meer onder ons, want hij blies in 2010 de laatste adem uit. Hij heeft echter wel drie zonen nagelaten en de oudste daarvan, Fergus Walkinshaw, gaat nu TWR weer nieuw leven inblazen.

Met TWR kun je verschillende kanten op, maar Walkinshaw Junior wil zich gaan richten op straatauto’s, onder de naam TWR Performance. Wat ze precies gaan doen is nog niet helemaal duidelijk, maar het moeten technologische hoogstandjes worden die een analoge rijervaring bieden. Dat klinkt in ieder geval goed.

TWR laat ook alvast een teaserplaatje zien van hun eerste project. We zien een vrij klassiek ogende neus, maar verder worden we hier nog niet veel wijzer van. Wellicht wordt het een soort restomod. TWR gaat hier binnenkort meer over vertellen, dus we moeten nog even geduld hebben.

Om het nog even ingewikkeld te maken: naast het nieuwe TWR Performance is er ook nog de Walkinshaw Group, met onder andere Walkinshaw Performance. Dit staat onder leiding van een ándere zoon van Tom Walkinshaw, Ryan. Die zal wellicht niet zo blij zijn met deze nieuwe ontwikkeling.