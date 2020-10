BMW X5M & X6M First Edition als gelimiteerde tractoren [update] - Autoblog.nl

De BMW X5 M en X6 M Competition krijgen een speciale First Edition. 250 stuks, schoon aan de haak. [Update: nu exclusief met de Nederlandse prijzen]

Het is een trucje dat tegenwoordig gemeengoed is onder de premium autofabrikanten. Met de lancering van een nieuw model komt er ook een First Edition. Eigenlijk is het een variant met wat zaken die normaal gesproken een optie zijn en dan nog wat extra. Het scheelt wat werk in de configurator. Tel daarbij op dat ze in een gelimiteerde vorm op de markt komen en hoppa, de verkooporders worden genoteerd.

In dat kader introduceert BMW vandaag de X5 M en X6 M Competition First Edition. Zoals je al in de intro kon lezen komen er van elk model 250 stuks in deze uitvoering. Om toch nog wat extra’s te bieden ten opzichte van een normaal model, hebben de Duitsers in elk geval voor een lekker kleurtje gekozen. Exclusief voor de First Edition kun je kiezen uit Frozen Dark Silver en Frozen Marina Bay Blue. Twee matte kleuren afkomstig uit de koker van BMW Individual Manufaktur.

Verder kun je een First Edition herkennen aan de M wielen (vóór 21 inch, achter 22 inch), carbon spiegels en de carbon achterspoiler. Werp je een blik onder de motorkap dan zie je dat deze ook van carbon is. In het interieur van de First Edition tref je Individual Merino leder aan in combinatie met de kleurencombinatie Silverstone/Midnight Blue. Daarnaast tref je de opschrift ‘First Edition 1/250’ aan in het interieur.

De nieuwe BMW X5 M & X6 M First Edition kunnen per direct besteld worden. Autoblog kan exclusief melden wat de Nederlandse prijzen zijn. Voor de X5 M heeft het First Edition-pakket een meerprijs van €29.995 en voor de X6 M €31.500. Dat is inclusief btw, maar exclusief eventuele bpm-effecten. Standaard kosten de X5 M en X6 M Competition respectievelijk €204.222 en €201.915.