BMW X7 Nishijin Edition heeft sixtijnse kapel

De BMW X7 Nishijin Edition weegt ook evenveel als een Sixtijnse kapel.

Weinig auto’s zijn zo indrukwekkend als een BMW X7. Onwillekeurige denk je dat het een iets langere BMW X5 is. Dat is op zichzelf al geen kleine auto, integendeel. Maar de X7 moet je echt eventjes in het echt zien om een indruk te krijgen hoe enorm die is.

Nu kun je de vergelijking maken met een oud gebouw om ‘religie in te bedrijven’. Een BMW X7 is spreekwoordelijk gezien zo groot als een kathedraal. Haha. Snap je? Omdat ‘ie zo groot is.

Individual

Nou, we gaan verder. En wel met deze BMW X7 Nishijin Edition. Bij het aanschouwen van de auto denk je aan een kathedraal, maar bij het interieur denk je aan de Sixtijnse Kapel!



















De BMW X7 Nishijin Edition is een speciale uitvoering van BMW Japan. In samenwerking met BMW Individual werd deze wel heel speciale X7 gebouwd. Het exterieur is Ametrin metallic. Een mooie donkerrode kleur met extra lagen metallic én mica-deeltjes om zo een extra diepe glans te creëren. Heel erg gaaf. De Styling 757-velgen zijn enorm groot (22 inch), maar verrassend ingetogen qua design.















Interieur BMW X7 Nishijin Edition

Maar het gaat bij deze auto niet zozeer om het exterieur, maar het zeer bijzondere interieur. Er is Merino-leder (ivoorwit) en alcantara voor de hemel. Of althans, de raamstijlen. De hemelbekleding is voorzien van een bijzondere print. Dit zien we ook terug op de middenarmsteunen en het paneel ervoor. Het ziet er heel erg kunstzinnig, Japans, stijlvol en zen uit. Het is ook wel weer wat anders dan een sterrenhemel met kleine LED-lampjes.





Ten slotte de motor van de speciale rijdende Sixtijnse Kapel. De BMW X7 Nishijin Edition is alleen te krijgen met de 40d-motor, dus een biturbo zescilinder diesel met 340 pk. Waarschijnlijk toch de fijnste motor voor deze auto. Er worden slechts drie exemplaren van gebouwd en eentje is al verkocht, dus mocht je ook de Da Vinci Code in een passende omgeving willen lezen, toog je snel naar een Japanse BMW-dealer.

Via: BMW Japan.