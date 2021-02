G-Power GX6M bombardeert je netvlies - Autoblog.nl

Met de derde generatie BMW X6M is het uiterlijk nog altijd een discussiepunt. Daar doet de G-Power GX6M nog een schepje bovenop.

Ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die vol lofzang is over het uiterlijk van de BMW X6. Ik heb dan ook niemand in mijn vriendenkring met deze auto. Er zijn zat mensen die het wel wat vinden, anders had BMW nooit overwogen om er meerdere generaties van te maken.

Ook tuners zijn maar wat gek op de machine. Zo ook bij G-Power, die het gevaarte serieus onder handen hebben genomen. Als basis hebben ze de BMW X6M Competition gepakt en er volgens een eigen plasje over gedaan.

De G-Power GX6M levert 800 pk en 950 Nm koppel uit de geblazen 4.4-liter V8. Er is een nieuwe turbo gemonteerd en uiteraard heeft de ECU een klap gekregen. Verdere aanpassingen hebben betrekking tot onder andere de downpipe en een volledig nieuw uitlaatssysteem.

G-Power zegt dat de GX6M nu in staat is om een maximumsnelheid van 300 km/u te halen. Met dit uiterlijk en het gewicht van 2.4 ton is dat een attractie op de autobahn. We weten nog niet of dat iets postief of iets negatiefs is. Je kunt de tuning als geheel of in stapjes kopen. Ook zijn er pakketten met een mindere mate van tuning verkrijgbaar, bijvoorbeeld als je al tevreden met bent een upgrade naar 700 pk.