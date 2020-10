Dit kost de Lynk & Co 01 zonder abonnement in Nederland - Autoblog.nl

Toch het liefst een auto die gewoon helemaal van jou is? We weten nu ook wat de Nederlandse prijs is van de Lynk & Co 01 als je hem gewoon koopt.

Het Chinese Lynk & Co betreedt de Nederlandse markt op een bijzondere manier. Het is in de eerste instantie namelijk niet de bedoeling dat je de auto koopt. Ze bieden de auto in abonnementsvorm aan. Als je er echt een op de ouderwetse manier wilt kopen kan dat, maar dat is niet waar het nieuwe Volvo-zusje de nadruk op legt.

De eerste Lynk & Co die we in Nederland krijgen is de 01. Hoe toepasselijk. Bij een Chinese nieuwkomer denk je al snel aan een EV, maar het is een hybride. Naast een reguliere hybride is er ook een plug-in hybride. Beide hebben een 1.5 driecilinder onder de kap. De hybride levert een systeemvermogen van 196 pk, de PHEV 261 pk. Deze laatste heeft een elektrische actieradius van 70 km, wat redelijk netjes is voor een PHEV.

Wat een abonnement moet kosten schreven we vorige maand al. Voor €500 per maand heb je een Lynk & Co 01 onder je kont. Dit abonnement is ook nog eens maandelijks opzegbaar. Ideaal voor mensen met bindingsangst dus.

Voor degenen die daar geen last van hebben is de auto ook gewoon te koop. De prijs van de Lynk & Co 01 was eerst nog niet bekend, maar die kunnen we nu wel mededelen. De 01 kost €39.000. Voor dat bedrag heb je de PHEV. Wat de andere versie kost is nog niet bekend. De Lynk & Co is in ieder geval goedkoper dan de technisch vrijwel identieke Volvo XC40. De Recharge T5 kost namelijk €47.495. Volvo krijgt dus concurrentie uit eigen huis.

Een vooruitstrevend merk als Lynk & Co doet natuurlijk niet aan dealers, dus daar kun je tevergeefs naar zoeken. Wél kun je terecht bij een ‘Club’, waar je de auto kunt bezichtigen. De eerste Lynk & Co Club van Europa heeft vandaag zijn deuren geopend en hij staat in Nederland. Komt dat even mooi uit. De Club is te vinden aan het Rokin in Amsterdam.