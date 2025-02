Deze BMW X7 wil graag een Rolls-Royce zijn

Eerlijk is eerlijk: de buitenkant is best fraai. De binnenkant daarentegen…

BMW heeft natuurlijk al Rolls-Royce, dus het is niet echt nodig om een ultraluxe versie van X7 uit te brengen. Zoals Mercedes dat wel doet met de Maybach GLS. Toch krijgen we nu een Rolls-Royce-achtige versie van de BMW X7 te zien.

Deze speciale uitvoering heet de BMW X7 Nishiki Lounge. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een creatie van BMW Japan. Als je het wil weten: de naam is afgeleid van een soort stof en het zegt ook iets over de kleuren van de natuur en de schoonheid van het hart. Of zoiets.

Aan de buitenkant is de X7 Nishiki Lounge uitgevoerd in two-tone kleurstelling, met blauw en zilver. Eerlijk is eerlijk: dat kan de X7 heel goed hebben. Dit zagen we ook nog niet eerder op de X7. Op de 7 Serie is dit wel een optie, die je voor €12.500 kunt aanvinken in de configurator.

Waar het vooral om draait bij deze X7 is het interieur, met als thema de sterrenhemel. Dit zien we onder andere terug op de middenconsole en het dashboard. Volgens BMW is dit met veel vakmanschap gemaakt, maar het doet ons vooral denken aan een goedkoop telefoonhoesje. Maar misschien is dat het cultuurverschil tussen Japan en Europa…

De meest bijzondere optie zijn ze helaas vergeten te fotograferen. Dat is een sterrenhemel á la Rolls-Royce. Hiervoor is gebruik gemaakt van 15.000 LED-lampjes. Verder zijn er ook nog speciale handgemaakte vloermatten, waar we ook het sterrenthema weer terugzien.

Je zou denken dat ze de topversie nemen voor zo’n exclusieve uitvoering, maar nee, het is een X7 xDrive40d. Met een 340 pk sterke zes-in-lijn ook geen verkeerde auto, maar geen partij voor een Maybach GLS of een Rolls-Royce Cullinan. Dat maakt verder ook niet uit, want het gaat slechts om een one-off uitvoering.