Belgische artsen rijden in een kneiterdikke BMW X7

Voor deze auto ga je wel aan de kant.

Als je de dikste auto’s wil rijden als hulpverlener moet je niet bij de politie gaan, maar bij de Mobiele Urgentiegroep. Dat zijn in België eenheden die een ambulance ondersteunen en daarbij in de dikste SUV’s rijden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een gloednieuwe BMW X7?

Het ziekenhuis AZ Alma heeft vorige week deze dikke BMW in ontvangst genomen, die dus dienst gaat doen als MUG. De vorige MUG uit 2017 – een Volvo XC90 – had al 355.000 kilometer op de teller staan en was kennelijk aan vervanging toe.

Er worden aardig wat kilometers gemaakt met zo’n MUG, dus de keuze is logischerwijs gevallen op een diesel. Het betreft een X7 xDrive40d, met een dikke zes-in-lijn die 340 pk en een 700 Nm aan koppel levert. Daarmee kun je aardig vlot ter plaatse zijn.

Dit is niet de enige X7 in ambulance-uitmonstering die je tegen kunt komen in België. Er rijden op dit moment al meerdere MUG’s rond op basis van de X7 LCI. Die kun je spotten in de buurt van Geel, Herentals en Turnhout.

In Nederland hebben we overigens ook soortgelijke voertuigen, al worden die iets minder breed ingezet. Bij ons zijn er zogenaamde MMT (Mobiel Medisch Team)-voertuigen, die specifiek worden ingezet als een traumahelikopter niet in actie kan komen. Dit zijn ook altijd dikke SUV’s, zoals een Volkswagen Touareg of een Audi Q7.

Foto’s: BMW De Mey