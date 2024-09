BMW X7 Signature Edition is op één aspect de allermooiste

Hoe belangrijk dat aspect van de BMW X7 Signature Edition is, dat moet je zelf even invullen.

Weet je nog, toen we de BMW X7 allemaal zo groot en lomp vonden? Nu is de mastodont van BMW eigenlijk zo goed als ingeburgerd. Je went eraan, zeg maar. Dat geldt ook voor alle executives en andere belangrijke mensen, die al een tijdje prinsheerlijk achterin de BMW X7 plaats nemen.

BMW X7 Signature Edition

Nu is er de BMW X7 Signature Edition. Dat klinkt belangrijk, maar het is ‘slechts’ een speciale editie voor de Indiase markt. In tegenstelling tot wat Canada doet met de X5 is de X7 weer heel anders samengesteld. India omarmt juist chroom op het exterieur, want de Signature Edition zit er vol mee. Van chromen nieren tot chroom in de velgen en zelfs een grote chromen plakstrip aan de zijkant. Eigenlijk kan het echt niet, maar het is lastig om een auto als de X7 té potsierlijk te maken.

Kristallen slotknopjes

BMW India heeft op dat laatste wel weer hun best gedaan. Zo spelen Svarovski-kristallen een rol in de koplampen van de BMW X7 Signature Edition, al krijgen we niet een close up-foto daarvan te zien. Het wordt nog erger: je krijgt zelfs Svarovski-kristallen in de deurslotpinnetjes. Dat lijken zo wel een beetje de manchetknopen van het interieur te worden. Je verwacht dit soort details sneller in een Rolls-Royce dan een BMW, maar het is echt een BMW.

Het interieur is verder aangekleed met Merino-leder in ivoorkleur, op alle drie de zitrijen. Uiteraard krijg je bij de BMW X7 Signature Edition de keuze uit hele exclusieve kleuren, zoals twee Individual-kleuren als enige keuzes. Dat dit een grijze en een donkerblauwe kleur zijn vergeven we ze dan even.

Heeft jouw auto kristallen deurslotpinnetjes? Nee hè? Alleen daarom al is deze BMW X7 gewoon beter. Ofzo. Kopen kan dus alleen in India voor 13 miljoen roepies, wat dan weer zo’n 143.000 euro is. Dan krijg je een X7 xDrive40i met 381 pk. Die kost hier zonder kristallen meuk al 146.887 euro, dus je komt in India beter uit de verf.