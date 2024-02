BMW XM is voor de liefhebber van Pearl Jam

Meer Black dan deze BMW XM van Manhart wordt het vandaag niet.

We zeiden het gister al toen we voor het eerst mochten kijken naar de configurator van de nieuwe Golf: een auto in een leuk kleurtje lijkt steeds zeldzamer te worden bij sommige merken. Sterker nog: het lijkt erop dat zwart met zo veel mogelijk zwarte accenten voor veel mensen de droom is. Geen centimeter kleur te bekennen van voor naar achter.

BMW XM Manhart

Voor die mensen is de nieuwe BMW XM door Manhart alles wat je zoekt en meer. Manhart heeft namelijk de XM voorzien van een bodykit die zij Thor noemen. Op een zwarte XM is een scala aan koolstofvezel onderdelen toegevoegd. CFRP uiteraard, het blijft wel de moderne tijd. Het spul is grootschalig gebruikt.

Manhart toont ons de volledig zwarte BMW XM, maar ook eentje in de wat herkenbaardere Manhart-striping in het goud. Als een gouden ring voor een aap, maar goed. Gek genoeg lijkt de BMW XM met heel veel tuning weg te komen, alsof BMW de auto van zichzelf al zo cartoonesk heeft gemaakt dat over de top tuning gewoon erbij hoort.

Het gaat voor nu nog om een optisch feestje: Manhart zegt dat de BMW XM nog steeds ofwel 653 ofwel 748 pk (Label Red) levert. Alle onderdelen passen zonder schroeven op de standaard XM, deze worden met een speciaal soort lijm vastgemaakt. Manhart kan de onderdelen wanneer gewenst weer zonder enige sporen verwijderen. Het enige waarvoor je de dopsleutel er even bij moet pakken zijn de velgen.

Dus ja, kies jij voor de Pearl Jam of de Spandau Ballet-versie (een vergelijking die we nooit hadden verwacht)? Bestel snel, want je krijgt zowaar een pre-order korting als je de bodykit voor de BMW XM bestelt bij Manhart.