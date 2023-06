Autoblog Spot van de Week – BMW XM

Bereid je maar voor: de eerste BMW XM’s beginnen op de Nederlandse wegen te verschijnen!

Het is niet het vlaggenschip waar we op hoopten, maar wel het vlaggenschip dat we krijgen: de BMW XM. De eerste auto sinds de M1 die volledig door BMW M is ontwikkeld is een loodzware SUV. Welkom in 2023.

Er is een hoop te zeggen over deze keuze van BMW, maar financieel gezien is het ongetwijfeld een slimme zet. De XM is namelijk een gegarandeerd succesnummer. We twijfelen er niet aan of Oud Zuid staat er binnenkort vol mee.

De XM werd onthuld in september en inmiddels verschijnen de eerste exemplaren op de Nederlandse wegen. Zo wist @justawheelchairguy er eentje te spotten in Enschede, bij het stadion van FC Twente. Volgens de spotter is de auto ook van een voormalig FC Twente-speler: niemand minder dan Andy van der Meijde.

Er komt nog een XM Label Red en een minder sterke XM 50e, maar die worden nog niet geleverd. De XM die je hier ziet is dus de ‘gewone’. Dit is al de krachtigste BMW M ooit (op de Label Red na), met 653 pk uit de combinatie van een V8 en een elektromotor. Daarmee komt deze kolos toch snel van zijn plek, ondanks het gewicht van 2.685 (!) kg.

De XM in kwestie is uitgevoerd in grijs, maar dit is niet gewoon leasegrijs. Het gaat om de Individual-kleur Davitgrau Metallic. Op een bewolkte dag lijkt dit standaard grijs, maar als de zon erop schijnt komt er een gouden gloed in. Gouden accenten (standaard op een XM) heeft dit exemplaar dan weer niet. Deze XM is uitgevoerd met Shadow Line, waarmee de auto iets minder extravagant is.

Je komt de gloednieuwe XM nog niet op iedere straathoek tegen, maar toch gaat het hard met de registraties. Op dit moment staan er al 64 op kenteken. Deze hebben allemaal een prijskaartje tussen de 180 mille en de 2 ton. Dit specifieke exemplaar heeft €190.998 gekost. Dat zal Andy er niet voor betaalt hebben (als hij er inderdaad in rijdt), want hij wordt gesponsord door BMW. Lekker man.

