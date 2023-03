BMW XM voor kleine portemonnee op komst

De BMW XM voor de kleine portemonnee is alsnog en bijzonder potig ding.

De BMW XM is een bijzonder apparaat dat – geheel volgens de trend – enorm polariserend is. Je vindt het een geweldig ding of niet. Er is geen tussenweg mogelijk. Nu kun je je afvragen in hoeverre een BMW XM nodig is, er zijn namelijk al zat snelle grote ///M SUV’s te krijgen, zoals de X5 M, X6 M, X7 M50i, Alpina XB7 en de iX M50e.

Een groot verschil met de XM en alle andere modellen is de aandrijflijn. Porsche had al een briljante V8 hybride aandrijflijn (de Turbo S e-Hybrid in de Cayenne) en Mercedes-AMG ook (AMG GT 4-Door E-Performance) en nu heeft BMW ook setup een V8 met elektromotoren, speciaal voor de XM. Uiteraard komen er meer BMW’s met deze motoren, zoals de nieuwe BMW M5.

BMW XM voor kleine portomonnee

Maar andersom is het dus ook waar, want BMW gaat de XM downsizen. Er is een BMW XM voor de kleine portemonnee op komst. En nee, dan bedoelen we niet de BMW X2 die eraan komt. Het zou volgens Bimmer Today gaan om de BMW XM M50e.

Het ligt in de lijn der verwachting dat BMW de motoren van de 760e gaat gebruiken. Dat is de B58 zes-in-lijn motor met 381 pk en een elektromotor die goed is voor 197 pk. Het systeemvermogen bedraagt 571 pk, terwijl het systeemkoppel precies 800 Nm is. Een stakker zal het dus allerminst zijn, als het aankomt op prestaties.

Voordelen

Dan zijn er nog enkele voorbeelden. Een zes-in-lijn heeft natuurlijk een veel mooiere loopt dan een V8. Verder is deze combinatie ook wat lichter c.q. minder zwaar. Het verbruik zal ook gunstiger uitvallen, ook niet verkeerd. Tenslotte zal de XM voor de kleine portemonnee wat goedkoper zijn.

Dan het slechte nieuws, volgens de publicatie is de auto enkel bedoeld zijn voor China. In principe zou voor Europa en Nederland dit ook geen verkeerde optie zijn. 571 pk is meer dan voldoende en het scheelt toch flink wat eurootjes aan BPM boete.

Via: Bimmer Today