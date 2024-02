Dakkoffer op een EV: dramatisch voor actieradius?

Je hebt een elektrische auto waarmee je op wintersport gaat. Hoeveel actieradius kost het rijden met een dakkoffer? Dat zochten we voor je uit.

Natuurlijk is het heerlijk om je ski’s of je snowboard lekker in de auto te gooien. Bank plat, of het skiluik open en proppen maar. Helaas gaat dit niet voor iedereen op. Zeker niet als je auto al vol zit met passagiers. Hier komt de dakkoffer om de hoek kijken. Of, misschien zelfs wel de trekhaakkoffer.

Nieuwsgierig als we zijn wilden we nu wel eens weten hoeveel actieradius dit nou echt kost, rijden met een dakkoffer op je elektrische auto.

Praktijktest verbruik EV met dakkoffer

Maar hoe test je dat? Wij kozen voor een testparcours van circa 90 km en een courante elektrische auto, de Skoda Enyaq 85. Dakkoffers kun je overal vandaan halen, sterker nog, uit de meeste schuren en garages zelf. Maar wij klopten aan bij Thule, bij jullie wel bekend van de fietsendragers en inderdaad, dakdragers en dakkoffers.

Nu zijn er verschillende typen elektrische rijders. Er zijn berijders die vinden dat de auto zich maar aan moet passen aan de eigenaar en dan vervolgens klagen dat de range zo slecht is. Voor hen hebben we een test gedaan met 130 km/u op de cruisecontrol. Maar er zijn ook mensen die snappen dat het nuttig is om je rijgedrag aan te passen bij een elektrische auto. Voor hen hebben we de test uitgevoerd met 100 km/u op de cruisecontrol.

We wilden natuurlijk een verbruikscijfer zonder dakkoffer, een verbruik met dakkoffer en tenslotte nog een verbruik met de trekhaakkoffer. En dat bij 2 snelheden. Dus we hebben het parcours op de A12 6 maal gereden.

De resultaten: hoeveel actieradius kost een dakkoffer?

Na elke rit werd genoteerd hoeveel procent acculading er nog over was EN het verbruik per 100km, daarmee kunnen we de actieradius berekenen.

Eerst de resultaten bij 100 km/u

100 km/u cruise control accu na test verbruik / 100 km actieradius Enyaq 80% 16,7 kwh 450 km Enyaq + Thule dakkoffer 77% 18,2 kwh 390 km Enyaq + Thule trekhaakkoffer 81% 15,9 kwh 473 km

en vervolgens de resultaten bij 130 km/u

130 km/u cruise control accu na test verbruik / 100 km actieradius Enyaq 71% 23,9 kwh 310 km Enyaq + Thule dakkoffer 66% 28,9 kwh 264 km Enyaq + Thule trekhaakkoffer 73% 22,8 kwh 333 km

In de video zie je natuurlijk meer van de test. Concreet hebben we nu een antwoord op de vraag hoeveel range het kost om een dakkoffer te monteren op een EV. In ieder geval wanneer je deze dakkoffer van Thule op deze Skoda Enyaq 85 monteert.

Bij 100 km/u lever je (450-/-390=60)/450 = 13,3% actieradius in met dakkoffer

actieradius in met dakkoffer Bij 130 km/u lever je (310-/-264=46)/310= 14,8% actieradius in met dakkoffer

De trekhaakkoffer is dus een alternatief voor de dakkoffer waarbij de actieradius in deze test zelfs toeneemt. Ook dat hebben we even in percentages omgeslagen

Bij 100 km/u vergroot je met een trekhaakkoffer de actieradius met (473-/-450=23)/450= 5%

Bij 130 km/u vergroot je met een trekhaakkoffer de actieradius met (333-/-310=23)/310= 7,4%

Over de Thule dakkoffer en trekhaakkoffer

We vroegen (en leenden) van Thule een dakkoffer, de Motion XL. Dat is inderdaad een serieuze unit. Er zijn kleinere dakkoffers, maar we dachten, laten we dan ook een echte grote dakkoffer nemen. Een dakkoffer gebruik je meestal niet voor miniski’s van 100 of 120cm.

Daarnaast kregen we ook een trekhaakkoffer, de Thule Arcos. Die trekhaakkoffer is beschikbaar in M en L formaat. Wij gingen met de M versie op pad. Alle sloten (de dakkoffer kan aan 2 kanten open), waren te bedienen met 1 sleutel. De montage van de trekhaakkoffer is overigens vergelijkbaar met die van een fietsendrager.

Rijden met de trekhaakkoffer, daar merk je zo goed als niets van (behalve dan als je naar de range van de EV kijkt). Dat werkt zelfs zover door, dat je er wel even bedacht op moet zijn dat je hem meedraagt. Je komt elke parkeergarage binnen, in tegenstelling tot rijden met een dakkoffer. Maar je bent wel een kleine meter langer ineens. Een gewaarschuwd mens…

Rijden met een dakkoffer is eigenlijk precies zoals je verwacht, binnendoor rijdend merk je er niets van. Maar op de snelweg is de (rij)wind erg van invloed op het geluidsniveau binnen in de auto. In combinatie met de Skoda bleef het geluidsniveau acceptabel, ook bij 130 km/u.

Dat het ook anders kan weet iedereen die zijn 20 jaar oude dakkoffer jaarlijks nog gebruikt en deze aftaped met duct tape om binnenin überhaupt Spotify nog te kunnen horen. Probeer eens een nieuwe dakkoffer en nieuwe dakdragers zouden we zeggen. Ook hier staat de ontwikkeling niet stil.

Over de Skoda Enyaq 85

Het is een vloek van alle auto’s die je in 2024 meekrijgt. De snelheidswaarschuwing die verplicht aanstaat. Hier scoort de Enyaq die we hebben ingezet voor deze actieradiustest direct punten. Want met 2 tikken op het scherm in de middenconsole heb je deze uit, top! En dan kan je eindelijk rustig door je 50 km/u gemeente rijden zonder dat de auto begint te loeien omdat hij denkt dat het een 30 km/u gebied is.

De WLTP van de Enyaq 85 is 555km en naar goed gebruik haal je die score niet op de snelweg. Tijdens onze test was het vrij winderig en rond de 10 graden. 450 KM ver kwam de Enyaq bij 100 km/u en dit zakte naar 310 km wanneer de snelheid naar 130 km/u ging.

Opladen is een activiteit die we veelvuldig hebben uitgevoerd tijdens de dakkoffertest. En hoewel de Skoda met ruim 175 kwh snelheid kan laden wanneer hij helemaal leeg is, zagen wij niet deze waardes. Logisch, want zoals je in bovenstaande tabellen kunt lezen zijn we constant boven de 66% gebleven. Dan zie je de laadsnelheid starten bij circa 40-50 kwh en dan zakt hij terug naar 30 kwh. Een kleine 40 minuten duurt die lading terug naar 100% dan telkens. Voor een indicatie van de laadcurve van de Skoda kijk je hier.

Foto’s: @machielvdd

met dank aan Skoda en Thule voor de medewerking aan deze test