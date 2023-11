Beschonken BMW XM-rijder parkeert tegen boom

We zullen ‘m maar meteen maken: de XM is er in ieder geval niet lelijker op geworden.

De BMW XM is niet een auto waar iedereen positief tegenaan kijkt, om het even voorzichtig uit te drukken. Bij de introductie was de brede consensus dat het eigenlijk een lelijk hok is. Bovendien is het een patserbak van jewelste. Maar er zijn natuurlijk ook mensen (de doelgroep dus) die dat juist geweldig vinden. Ali B. bijvoorbeeld.

We zagen nu een bericht voorbij komen wat het imago van de BMW XM niet gaat verbeteren. Er is namelijk een BMW XM-rijder tegen een boom gereden. Nu kan dat de beste overkomen, maar in dit geval was er alcohol in het spel.

Het incident gebeurde in het Brabantse Den Hout (niet te verwarren met het Belgische Den Hout). De BMW XM reed hier gisteravond tegen een boom, pal voor een pannenkoekenrestaurant. We weten niet of de tent nog open was, maar anders was het toch even schrikken. Sowieso is het altijd even schrikken als je een XM ziet.

Over de toedracht is de politie vrij duidelijk. “Dit krijg je dus als je rijdt onder invloed,” zo schrijft de lokale wijkagent op Instagram. De bestuurder weigerde ook te blazen en is daarom aangehouden en meegenomen naar het bureau. Zijn rijbewijs is hij (of zij, maar waarschijnlijk hij) kwijt. Of, zoals de politie het zelf zegt: “Rien ne va plus, het rijbewijs is niet meer van u.”

De XM zal voorlopig ook even uit de running zijn. Helaas is op de foto niet te zien hoe groot de schade is. Het feit dat de airbags eruit liggen is wel een indicatie deze XM met een redelijk vaartje tegen de boom is. De boom zelf maakt het naar omstandigheden goed.

Met dank aan Rutger voor de tip!

Foto: Wijkagenten Oosterhout