BMW XM terugroepactie vervelend voor één persoon

Oh nee, BMW stelt een terugroepactie in voor de XM. Heel vervelend voor die ene persoon die het betreft.

Terugroepacties, dat klinkt altijd heftig. Sterker nog: mensen associëren terugroepacties altijd met foutieve producten. Dat is niet altijd waar. Dat een merk geen zin heeft om moeite te doen voor terugroepacties, betekent niet dat ze niet met problemen kampen. Indirect zou je kunnen zeggen dat veel terugroepacties juist goed is, want het betekent dat een fabrikant toegeeft dat ze een fout hebben gemaakt en het voor je willen oplossen, vaak zonder dat jij er kosten aan hebt.

Verplichte terugroepacties

Overigens zeggen we het nu alsof fabrikanten een keuze hebben, maar ook dat is niet altijd waar. Terugroepacties in Nederland gaan bijvoorbeeld vaak via de RDW. In de VS is het meestal de NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) die terugroepacties in werking zet. Zoals nu bij BMW, die een probleempje lijken te hebben.

Terugroepactie BMW

We zeggen expres ‘probleempje’, want het gaat om een kleine terugroepactie. Tenminste, het probleem kan gevaarlijk zijn als je niet uitkijkt (aldus de NHTSA), want het gaat om een verkeerd bevestigde uitlaat en katalysator. Nee, het verkleinwoord slaat vooral op de getroffen auto’s. Nee, auto. Het gaat namelijk om een enkele BMW XM. Ja, slechts één klant heeft in de periode van de terugroepactie een BMW XM gekocht. En die moet nu terug. Da’s pech!

S68

Zoals gezegd lost de dealer alles voor deze ongelukkige BMW XM eigenaar op en daar heeft hij/zij geen kosten aan. Wel gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het gaat om vijf auto’s in totaal. Het probleem zit ‘m namelijk in de uitlaat/katalysator van de BMW S68-motor, de nieuwe V8-met-hybride die je dus in de XM vindt. Maar dit is ook de nieuwe aandrijflijn van de BMW X7 M50i. En daar zijn er in de VS ook vier van verkocht in de tijdsspanne van deze terugroepactie.

Kortom: één BMW XM bestuurder moet even opletten, de NHTSA stuurt diegene nog een brief. Klinkt als een hoop moeite voor een terugroepactie maar zoals gezegd, zo veel moeite doen is in de beste interesse voor de klant.