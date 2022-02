BMW’s beste zescilinder

BMW’s meest iconische motorconfiguratie? Da’s uiteraard de reihensechser. En ook in 2022 kan je nog een ‘old school’ versie daarvan nieuw kopen in een BMW K1600.

Na jaren van viercilinder diesels en elektrische ‘i’-modellen zou je durven vergeten dat er nog steeds weinig kan tippen aan de freude am fahren van een dikke zes-in-lijn. Maar geloof je me ook als ik zeg dat de beste BMW zespitter eigenlijk in een motorfiets steekt?

Ouderwets blok?

Archaïsch! Da’s anno 2022 de enige politiek correcte manier om de K1600 in zijn verschillende uitvoeringen te beschrijven. Ondanks wat smartphone connectiviteitsgrappen, blijft deze motor bovenal een ode aan ongebreidelde snelheid en benzine zuipen.

Da’s een flink contrast met de superzuinige, groene eco-blabla people carrier vierwielers die de designafdeling van het merk al enige tijd uitbraakt. Ok, er is uiteraard ook een heel uitgebreid M-sport gamma, maar je weet wat ik bedoel.

Briljante zescilinder sound

Reden we vorige maand trouwens nog op BMW’s CE 04 elektrische scooter, dan is het nu dus weer tijd om zonder gêne aan het gashendel te draaien. Al was het enkel om dat briljante motorblok te horen, want de soundtrack is meteen een van de grootste pluspunten.

Sommigen noemen het een halve Ferrari, maar in onze oren klinkt het als een symfonie die je meteen nostalgisch maakt naar E30 M3’s met sigarettenreclame of zelfs het goeie ouwe V12 F1-tijdperk.

Hoogtoerig, rauw en een mooie voorbereiding op de power die vrijkomt van zodra je de versnellingsbak in z’n eerste tikt. Anno 2022 is dat met een soepele beweging van de quickshifter en niet langer de dikke ‘BAM’ van de eerste versnelling zoals vroeger.

Vanaf dan is het opnieuw toeren jagen. Met 180Nm (!) bij 5.750 toeren heeft deze krachtpatser in touringoutfit voldoende koppel om showboys als een Ducati Streetfighter V4 aan de lichten te snel af te zijn. True story.

Overigens, terwijl ik dit artikel aan het opmaken ben komt van rechts plotseling @willeme met een leuk weetje: het K1600 blok is destijds niet door BMW ontworpen, maar door Ricardo Engineering. Je weet wel, hetzelfde bedrijf dat de McLaren V8 heeft ontworpen en de transmissie van de Bugatti Veyron. Het is de smalste zes-in-lijn ooit gebouwd, btw. De transmissie van de K1600GT is ook ontworpen door Ricardo (en werd daar ook gebouwd). Waarvan akte!

De BMW K1600 is groot!

Een erg lange wielbasis en wat extra gewicht helpen bij de stabiliteit en om het voorwiel aan de grond te houden. Soms besef je simpelweg niet dat je met een reismotor onderweg bent. En trek je alle registers open, dan braakt de zescilinder 160pk uit. Ganz Geil.

Eeuwig zonde natuurlijk dat dit blok uitkwam rond 2011, toen ‘platformbouwen’ nog niet zo’n dingetje was als nu. BMW experimenteerde wel even met een zescilinder nakedbike, al bleef het voorlopig bij verschillende toeristische variaties op het K1600GT thema.

Die zijn vanzelfsprekend redelijk zwaar, maar ook enorm comfortabel en rijkelijk uitgerust. De GTL krijg een topkoffertje met duo-rugsteun en een dikke soundsystem die we ook terugzien bij de K1600B. Die B staat voor ‘Bagger’, oftewel de Amerikaanse stijl met saddlebags en aflopend duozadel.

Welke BMW K1600 moet je willen?

De K1600 die je eigenlijk wil, blijft dus liefst de gewone GT met eenvoudige zijkoffers die dankzij de 2022 Euro-5 update z’n koppel 1.000 toeren eerder vrijgeeft. Verdere updates zijn vooral toegespitst op praktischere elektronica met een prachtig TFT-kleurenscherm, maar that’s about it.

De ‘Bike of the Year 2011’ is ook in 2022 nog een knaller van formaat, al hangt het einde van dit octaanfeestje helaas wel in de lucht. Ervan genieten nu het nog kan, is de boodschap, of duimen voor synthetische brandstoffen…

En als je nu wilt weten hoe de vier versies van de K1600 verschillen in looks onderling. Zie onder. De groottoerist kiest de K1600 GTL en de politieagent kiest de K1600GT. En wie de B en de Grand America kiezen. Uhhh, dat laten we aan jullie over.

BMW K 1600 GT

BMW K 1600 B

BMW K 1600 Grand America

BMW K 1600 GTL

De prijs van al dat moois?

BMW K1600 GT vanaf € 30.900,-

BMW K1600 B vanaf € 30.800,-

BMW K1600 Grand America vanaf € 37.650,-

BMW K 600 GTL vanaf € 33.400,-

foto’s: Maxxmoto.be