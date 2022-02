Veloqx Fangio: Le Mans racer met Ferrari-genen

Gisteren mocht de Veloqx Fangio voor het eerst echt buitenspelen, onder grote aandacht van fotografen en andere media.

Het is wit, het is extreem en het schreeuwt het uit dankzij een Ferrari V12. De Veloqx Fangio is een auto van een andere planeet zo lijkt het wel. Het moet een homologatie voor de straat voorstellen, want Veloqx wil onder leiding van op teamoprichter Sam Li deel gaan nemen aan Le Mans.

De Veloqx Fangio is een echte GT, met een GT als basis. De auto deelt zijn genen met een Ferrari F12tdf. Det betekent een 800 pk sterke V12, maar dan in een extreem vormgegeven koets. De basis van het ontwerp geeft wel weg dat je hier inderdaad naar een Ferrari F12 kijkt.

Op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi maakte het witte monster gisteren de eerste meters. Onder grote aandacht van fotografen, media en autoliefhebbers die er op uitnodiging van het team waren. Er worden slechts 12 exemplaren gemaakt van de Veloqx Fangio straatauto en alle exemplaren hebben al een koper gevonden.