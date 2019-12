BMW’s krijgen Android Auto, maar hoe zit dat met MINI?

Dit zegt de autofabrikant er zelf over.

Vrijheid is.. kiezen tussen Apple CarPlay of Android Auto en niet vastgeplakt zitten aan de keuze van een autofabrikant. Het komt steeds vaker voor dat autobouwers klanten de keuze geven. Men is niet langer verbonden aan óf Apple CarPlay óf Android Auto.

BMW heeft recent bekendgemaakt dat ook Android Auto naar de nieuwste modellen van het merk gaat komen. Vanaf volgend jaar juli is het zover. Bij BMW Blog vroegen ze zich af hoe dit dan zit met MINI, dat immers binnen hetzelfde concern opereert. Een MINI-woordvoerder had helaas slecht nieuws te melden. De woordvoerder zei dat het automerk geen plannen heeft om Android Auto op de korte termijn in te voeren.

Er zijn ook geen plannen bekend of er überhaupt Android Auto naar MINI gaat komen. Het is onduidelijk waarom MINI niet de stappen van het hoofdmerk, in dit geval BMW, volgt. Sinds 2017 is het mogelijk om Apple CarPlay te gebruiken op een MINI. De hoogste tijd dat ook Android-gebruikers Android Auto zou krijgen. Tenminste, dat zou je denken. Helaas zit dat er tot onbepaalde tijd niet in.

Het marktaandeel van Android is veel groter dan iOS. Dit heeft natuurlijk te maken dat Android door tal van smartphone fabrikanten gebruikt wordt, terwijl iOS een exclusief besturingssysteem is van Apple. Uit data van Statcounter tussen januari 2018 en januari 2019 blijkt dat Android de markt voor 74,45 procent in handen heeft. iOS blijft steken op 22,85 procent.