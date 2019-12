Dit zijn 11 zeer goed geslaagde facelifts

Soms is het wel degelijk een verbetering.

Vorige week werden we getrakteerd op de facelift versie van de Jaguar F-Type. Je zou kunnen verwachten dat het na 7 jaar tijd zou zijn voor een nieuw model, maar bij een sportieve auto duurt het meestal wat langer. Vaak kiezen fabrikanten voor behoorlijk ingrijpende facelifts. Dat is overigens niet alleen het geval bij sportwagens.

Facelifts worden natuurlijk bij bijna elk model toegepast. Het is ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Hoe kan je een model nog een paar jaar vershouden om zo de ontwikkelingskosten terug te verdienen. Het gebeurt regelmatig dat een facelift afbreuk doet aan het origineel. Of in veel gevallen: dat de facelift heel erg subtiel lelijker is dan het origineel. In sommige gevallen is een facelift ook een hele verbetering. Dit zijn 11 voorbeelden.

BMW 1 Serie (F20)

BMW is de afgelopen 15 jaar erg sterk geweest als het aankomt op facelifts. In de meeste gevallen leverde het een aanzienlijk geslaagdere auto op. In dit geval bedoelen we met geslaagd puur esthetisch, normaliter knapt elke auto in technisch opzicht wel op van een facelift. Bij de 1 Serie werden de gekke koplampen en Polo-esque achterlichten vervangen door vrij rechttoe-rechtaan exemplaren. Nu waren die aparte lampen op de M135i modellen wel geinig, maar met name de standaard modellen van de 1 Serie LCI knapten er enorm van op.

BMW 1 Serie (F20) voor:

BMW 1 Serie (F20) na:

Fiat Multipla (186)

Deze is een beetje tricky, want de Multipla is inderdaad lelijk, maar wel met een reden. Functioneel lelijk mag altijd. De Fiat Multipla was slechts 3,99 meter lang, maar je kon wel zes personen én hun bagage vervoeren. Briljant. Het probleem was dat mensen zich niet konden zetten over dat gekke design. Met name die dolfijn-achtige neus was voor veel potentiële klanten iets te veel van het goede. Bij een verlate facelift paste Fiat alsnog de neus op rigoreuze wijze aan. Natuurlijk, het was nog steeds gheen schoonheid, maar de midi-MPV auto lag nu véél beter op het netvlies dan voorheen. Leuk weetje waar je verder niet zo veel aan hebt in de kroeg: dankzij de nieuwe neus was het veel lastiger te bepalen waar de neus ‘stopte’. Wat kan functioneel lelijk toch mooi zijn.

Fiat Multipla (186) voor:

Fiat Multipla (186) na:

Volvo S60

Wederom een gevalletje: minder karakter, maar wel beter. Met de S60 en V60 toonde Volvo behoorlijk veel lef door opvallend design toe te passen. Nu blijft het een Volvo, dus zie het maar als de rode ribbroek van de Vader van Bob-Jan en Anne Fleur. De C30 en C70 kregen ook een degelijke neus, totdat Volvo erachter kwam dat men het niet waanzinnig fraai vond. De C30 en C70 gingen uit productie, de S60 en V60 ontvingen een make-over met een veel fraaier aangezicht.

Volvo S60 voor:

Volvo S60 na:

Jaguar XF

Met de Jaguar XF moest Jaguar breken met het verleden. Het was samen met de XK een van de nieuwe generaties Jaguar. Een zeer gewaagde stap. De neus was overigens geen verrassing, de RD6, R Coupe en S-Type hadden ook een dergelijke kenmerkende ronde koplamp. Waarschijnlijk waren er niet veel mensen die het écht mooi vinden. De XF facelift was namelijk vrij eenvoudig: de XF kreeg coole, fraaie en met name platte koplampen. Zonder die gekke bolle knik erin. Aan de achterkant kun je de auto ook herkennen: de achterlichten zijn ietsjes groter.

Jaguar XF (X250) voor:

Jaguar XF (X250) na:

Jeep Compass

De kans bestaat dat je niet dagelijks aan de Jeep Compass denkt. Aangezien er geen Jeep-verkopers meer in Nederland zijn, is dat ook niet zo heel erg vreemd. Het idee achter de Compass was niet eens zo gek. Met name in de VS waren dit soort auto’s erg populair en met de Compass kon Jeep een betaalbaar alternatief aanbieden met een stoer imago. Het idee was om het front een soort Willys Jeep achtige uitstraling te geven. Dat lukte niet helemaal, de voorkant was vooral erg lelijk. Dat vond Jeep kennelijk ook, want de facelift van de Compass was zeer rigoureus, maar de Grand Cherokee-achtige neus was wel geslaagd.

Jeep Compass (MK) voor:

Jeep Compass na:

Honda NSX

Dit is een gevaarlijke, want de originele versie is bij velen populairder. Natuurlijk gaat er niets boven klapkoplampen. Maar toch willen we een lans breken voor het facelift-model, de NA2. Niet alleen vanwege het feit dat de Type-R weer terugkwam, maar ook omdat het model mede door de neus minder verouderd over komt. Niet alleen had de NSX ‘vaste’ koplampen, ook de bumpers waren nieuw. Ondanks de eenvoudige ingrepen was het effect behoorlijk groot.

Honda NSX (NA1) voor:

Honda NSX (NA2) na:

Alfa Romeo 166 (936)

Wederom kunnen we hierover discussiëren. Persoonlijk kan ondergetekende de 166 wel waarderen met de kleine koplampen. Echter geven de meeste mensen de voorkeur aan het post-facelift model. De grote koplampen staan wat meer in verhouding met de enorme achterlichten. Hierdoor oogt het model beter in balans. Het fraaiste gedeelte van de 166 bleef echter. De vouwen in het zij-aanzicht zijn een onopvallend kunst-sculptuur. Nog een reden om voor de latere versie te gaan: de 3.2 V6 Busso was leverbaar.

Alfa Romeo 166 (936) voor:

Alfa Romeo 166 (936) na:

Peugeot 106

In principe kunnen we alle Peugeots van de jaren ’90 nomineren. Maar we pakken Peugeots kleinste, de 106. Net als de andere Peugeots was Pininfarina mede verantwoordelijk voor het design. Begin jaren ’90 leverde dat elegante doch ietwat anonieme ontwerpen op. Na verloop van tijd bleek dat de modellen uitstekend waren te voorzien van een nieuwe neus. Met name de Peugeot 106 knapte er enorm van op. Deze kleine auto was wel heel erg zakelijk vormgegeven, maar kreeg na de facelift een minder anonieme neus en achterkant zonder schreeuwerig te zijn.

Peugeot 106 voor:

Peugeot 106 na:

Seat Arosa (6H –> 6HS)

Datzelfde kunnen we zeggen van de Seat Arosa. Seat moest het nieuwe Alfa worden, maar de Arosa was lastig te rijmen met die gedachte. Sterker nog, de Arosa was zelfs zakelijker dan zijn Volkswagen-neefje: de Volkswagen Lupo. Gelukkig vond men dat in Martorell echt niet kunnen, dus kreeg de Arosa een rigoreuze opfrisbeurt met een compleet nieuw front en behoorlijk aangepaste achterzijde. Eindelijk had de Arosa zijn beloofde mojo. Er waren ook eindelijk leukere motoren leverbaar, dat scheelde ook aanzienlijk, alhoewel een Arose Cupra uitbleef.

Seat Arosa (6H) voor:

Seat Arosa (6HS) na:

Volkswagen Touran

Dit is een beetje een lastige, want op zich was de basis Touran geen bijzonder lelijke auto. De timing was alleen een beetje ongelukkig. De Touran moest namelijk opnieuw ontwikkeld worden nadat Opel de Zafira zevenzitter op de markt had gebracht. Daardoor werd de auto gelanceerd met een ‘verouderd’ design. Met de eerste facelift liep de Touran keurig in de pas met de Jetta en Passat. In plaats van een compleet nieuwe Touran, was daar de economische crisis. De Touran kreeg nóg eenmaal een flinke facelift. Volkswagen is trouwens goed in het faceliften van MPV’s, want ook de eerste generatie Sharan bleef heel erg lang in productie middels diverse aanpassingen.

Volkswagen Touran voor:

Volkswagen Touran na (deel I):

Volkswagen Touran na (deel II):

Porsche Boxster

Eigenlijk konden we ook de 911 (996) pakken. Maar om spanningen op de redactie te voorkomen doen we dat niet. Zeker niet omdat de Boxster misschien wel meer voordeel had van zijn facelift. De Boxster was al wat ouder en aangezien de 911 er nu precies op leek van de voorkant, miste het model wat identiteit. Dat werd met de relatief eenvoudige facelift rechtgezet. De Boxster kreeg nieuwe koplampen en een verse voorbumper. Het gaf de auto een eigen gezicht en het zag er véél moderner uit.

Porsche Boxster (986) voor:

Porsche Boxster (986) na: