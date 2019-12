Eindelijk: Android Auto maakt de stap naar BMW

Het heeft even geduurd.

Weg met die irritante telefoonhouders, maar gewoon je smartphone verbinden met het infotainmentsysteem in de auto. Steeds meer moderne auto’s komen (standaard) met Android Auto en Apple CarPlay. Laatstgenoemde was al even beschikbaar op BMW’s en straks zal ook Android Auto beschikbaar worden. We zeggen wel eindelijk, maar Android-gebruikers zullen alsnog geduld moeten opbrengen.

De introductie van Android Auto voor BMW’s is pas in de zomer van 2020. Dat duurt dus nog wel even. Het goede nieuws is dat je niet hoeft te klooien met kabeltjes. Het systeem zal draadloos verbinding maken met je Android-smartphone. Normaal gesproken zie je Android Auto op het infotainmentscherm op je auto. Dat zal in een BMW niet anders zijn, maar ook betrekt het automerk de digitale cockpit en het head-up display bij het systeem. Onder meer navigatie-aanwijzingen of informatie over de muziek is op deze manier af te lezen. Met Google Assistent kun je bovendien middels je stem commando’s uitvoeren. Met tevens BMW’s eigen stemassistent heb je er straks twee aan boord. Gezellig!

BMW presenteert Android Auto op zijn modellen op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas in januari volgend jaar. De uitrol begint in juli 2020 naar tenminste 20 landen. Alle BMW’s vanaf Operating System 7.0 werken met Android Auto. iDrive 7 is onder meer te vinden op de huidige X5, X7, de nieuwe 1 Serie en de 3 Serie.