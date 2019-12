Nee! Luxemburg verhoogt de brandstofprijzen

Gelukkig is het nog steeds een klap goedkoper in vergelijking met Nederland.

Luxemburg is een walhalla als je een korte en betaalbare roadtrip wil maken. Het ligt op een paar uurtjes rijden vanaf de Nederlandse grens en je hebt er tal van leuke wegen om te ontdekken. Een andere belangrijke reden om Luxemburg aan te doen heeft natuurlijk met de gunstige brandstofprijzen te maken. Het is altijd lachen bij de pomp. Tenminste, als je de prijzen met Nederland vergelijkt.

Volgens de ANWB bedraagt de actuele adviesprijs voor E5 (Euro 95) in Luxemburg 1,21 euro per liter. Diesel is 1,11 per liter en LPG 0,58 eurocent per liter. Ter vergelijking: in Nederland liggen deze bedragen op 1,77 euro per liter (E5), 1,47 (diesel) en 0,86 (LPG). Lokaal zullen de prijzen anders liggen, maar het verschil is extreem.

De regering van Luxemburg heeft echter bekendgemaakt dat de prijzen van brandstof in het kleine Europese land omhoog gaan. Spring niet van je stoel, want de verhogingen vallen gelukkig mee. De benzineprijs gaat 1 tot 3 cent omhoog en diesel zal 3 tot 5 cent duurder worden.

De actie van de regering is bewust gedaan om tanktoerisme tegen te gaan. Door de grote verschillen in brandstofprijzen rijden automobilisten graag een blokje om en gaan ze daarvoor de grens bij Luxemburg over. Voordeliger voor de portemonnee van de automobilist, maar slechter voor het milieu vanwege de extra uitstoot.