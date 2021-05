Bod om Lamborghini te kopen verhoogd met 2 miljard - Autoblog.nl

Doorzettingsvermogen is een kunst en Quantum Group heeft genoeg om het bod voor Lamborghini te houden.

Lamborghini is ondertussen alweer een gezond aantal jaren van VAG. De eerste zetten die voornamelijk Audi deed voor het merk maakte Lamborghini in eerste instantie ‘te Duits’, maar heden ten dage is duidelijk dat die knotsgekke Lambo-magie nog niet verdwenen is. Bovendien zijn er genoeg strategische stappen gezet om er nu een goed lopend bedrijf van te maken. Tenminste, dat doet het succes van de Urus en de mogelijkheid om steeds meer speciale projecten uit te brengen vermoeden.

Bod

VAG heeft dus best een goede aan Lamborghini, maar er liggen kapers op de kust. Een Zwitsers bedrijf genaamd Quantum Group AG wil Lamborghini overkopen. Daar hebben ze best een smak geld voor over: 7,5 miljard euro is het bod om Lamborghini over te nemen. Hoe zat het ook alweer: ene Rea Stark is verbonden aan Quantum Group AG en deze Zwitserse ondernemer is de mede oprichter van het nieuwe merk Piëch Automotive. U weet wel, van de zoon van.

Nee bedankt

Geld is er en know-how over auto’s is er dus ook. Bovendien is een nauwe band tussen de Piëch-naam en Lamborghini en dat zou dan ook weer uitgebreid kunnen worden. Dat alles is echter waardeloos als Volkswagen het bod voor Lamborghini afwijst. Wat ze ook doen. Lamborghini is niet te koop volgens VAG en daar zouden ze stellig in zijn. Bedankt en op naar de volgende. Toch?

Verhoogd

Nee, Quantum Group laat het er niet bij zitten en zegt dat het bod nog steeds openstaat. Sterker nog: ze gooien er nog 2 miljard euro bovenop. Deze zijn bedoeld om investeringen, banen en gebouwen te kunnen regelen voor Lamborghini. Het bod om Lamborghini te kopen is nu dus 9,5 miljard euro en het aanbod geldt nog steeds. Kijken of Lamborghini dan nog steeds niet te koop is. (via Automotive News)