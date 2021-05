Er is 7,5 miljard euro geboden op Lamborghini - Autoblog.nl

De Volkswagen Groep heeft een leuk aanbod ontvangen in de inbox van Quantum Group AG. Of ze voor 7,5 miljard euro van Lamborghini afwillen.

Autoconcerns zullen wel vaker interesse of zelfs een bod ontvangen voor een merk dat ze bezitten. Maar in hoeverre kun je zoiets echt serieus overwegen? Wat dat betreft is dit bod wél interessant te noemen. Het komt niet elke dag voor dat een bedrijf, in dit geval Quantum Group AG, met een enorme zak geld staat te zwaaien.

Lamborghini staat niet in de etalage. Toch staat Quantum Group AG te popelen om het Italiaanse merk over te nemen. Volgens Autocar, dat documenten heeft ingezien, is er een bod van 7,5 miljard euro uitgebracht op Lamborghini. Om even het één en ander duidelijk te maken. De Zwitserse ondernemer Rea Stark is verbonden aan Quantum Group AG. Stark is bijvoorbeeld één van de medeoprichters van Piech Automotive. Dit automerk presenteerde in 2019 in Genève de Piech Mark Zero GT. Ook Anton Piëch is betrokken bij dit project.

Dat maakt het uitgebrachte bod interessant. Het is niet alleen een smak geld, maar het is ook nog eens een bod van iemand ‘dichtbij’ huis. Niet een willekeurige Russische of Chinese miljardair waar de Volkswagen Groep ongetwijfeld helemaal niet op zit te wachten. Of VAG wel gepaaid kan worden met het bod van Quantum Group AG is nog maar de vraag. Zoals gezegd staat er geen bordje ‘te koop’ op het merk Lamborghini. Maar alles is te koop voor de juiste prijs, zou je zeggen. Het is onduidelijk of de Volkswagen Groep interesse heeft.