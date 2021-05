Weet jij welke McLaren dit ook alweer is? - Autoblog.nl

Eh, huh, hoe zat het ook alweer? Welke McLaren is dit ook alweer?

Even vooropgesteld: McLaren is een enorm gaaf merk. Een autofabrikant die zich alleen bezighoudt met supercars, is altijd tof. Zelfs het heilige Ferrari is overstag gegaan en komt met de Purosangue. Heiligschennis. Dat Aston Martin het moet doen om te overleven, is tot daar aan toe.

Dus McLaren is tof. Alleen is het een beetje lastig om ze uit elkaar te halen. Daar moest ondergetekende aan denken bij het zien van de foto’s. Want welke McLaren is dit eigenlijk ook alweer? Ja, weten dat het een gemodificeerd exemplaar is. Daarover zo alle details. Maar welke is dit?

Welke McLaren is dit

Het antwoord is niet simpel, maar wel kort: een 720S. Dit exemplaar heeft echter een bodykit van de firma DarwinPRO Aerodynamics. Het idee van hen was simpel: maak een bodykit die een 720S eruit laat zien als een Senna GTR.

De gehele bodykit is opgetrokken uit koolstofvezel, uiteraard. Denk aan een bagaeklep, splitter, canards, koplampbehuizing en ga zo maar door. Ook de motorkap is nu van carbon. Het meest opvallende aan de DarwinPRO Aerodynamics 720S is de achterspoiler. Die lijkt sprekend op die van de Senna GTR. Er is ook een haaienvin die tot de spoiler doorlopt, inderdaad net als de Senna GTR.

Doorgewinterde spotter

Natuurlijk, de doorgewinterde spotter zal herkennen dat de DarwinPRO Aerodynamics 720S niet een Senna GTR is. Die laatste is nog wat lager en vooral iets breder. Maar in de basis lijken de verschillen minder groot te zijn. Helamaal omdat je weet dat de basis van de auto’s identiek zijn. Een carbon ‘tub’ met een 4.0 V8 met twee turbo’s. Deze is relatief eenvoudig op te krikken naar het niveau van een Senna GTR.

Het grootste verschil is de prijs. Een McLaren Senna GTR kost je al gauw 1.200.000 euro, terwijl je een McLaren 720S voor minder dan drie ton op de kop kunt tikken. Deze DarwinPRO Aerodynamics 720S-kit kost 18.000 euro.