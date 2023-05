Boef, leer eens Googelen

Als Boef even Google had geraadpleegd, had hij kunnen weten dat dit een onherkenbare politieauto was.

Rapper Boef werd onlangs staande gehouden door een onherkenbare politieauto. Op sociale media deelde de rapper een video van dit feit. De uit Alkmaar afkomstige artiest moest een drugstest ondergaan. Daar kwam overigens een negatief resultaat uit. De rapper zat dus gewoon nuchter achter het stuur.

De rapper had van tevoren kunnen weten dat het hier om een onherkenbare politieauto ging. Op Autoblog hebben we namelijk een prachtige pagina onder de naam overzicht kentekens onherkenbare politieauto’s. Op basis van (eigen) onderzoek staat hier een lijst met politieauto’s in burger. Daar stond ook de Kia Proceed tussen waarmee Boef werd staande gehouden.

Even Googlen van tevoren en de rapper had dit kunnen weten. Gemiste kans, maar een goede tip voor de volgende keer. Altijd handig om dit lijstje als bookmark te hebben om snel te kunnen raadplegen. Zo kom je onderweg niet voor vervelende verrassingen te staan. Waarvan akte!