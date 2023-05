VT1 Monaco: Max bang dat ie crasht

De Grand Prix van Monaco! Dat wordt smullen dit weekeinde. De VT1 Monaco zit er op en alles wat je moet weten lees je hier!

Het stratencircuit van Monaco! Altijd smullen, geen standaard circuit en dat maakt het altijd extra leuk. Vorig jaar won Sergio Perez hier en zondag weten we wie editie 2023 op zijn naam mag schrijven.

Vorige week in Italië viel de Grand-Prix in het water. Een aantal teams had echter de nodige updates op het programma staan en die moeten nu dus op het atypische circuit in Monte Carlo hun nut gaan bewijzen.

Mercedes heeft nu bijvoorbeeld voor het eerst de sidepods op de auto’s zitten. Toto Wollf tempert de verwachtingen voor de baan hier in Monaco, want een vreemde eend in de bijt qua baan. Nog een leuk weetje, dit weekeinde is de 50e race voor de naam Alpine F1.

VT 1 Monaco

Vanaf de start is het meteen file rijden op de baan. Iedereen tegelijk naar buiten, dat wordt dan wel een beetje dringen. In het eerste deel van VT1 zijn het de beide mannen van Ferrari die de snelste tijden rijden.

Max Verstappen is niet bij met zijn auto. Al vrij snel klaagt hij over de radio dat zijn auto moeilijk te rijden is en hij is dus niet tevreden. Hij voelt zich niet safe in de auto en gaat snel naar binnen.

Ondertussen laat Lewis Hamilton even zien dat hij het nog niet verleerd is. Of het door de nieuwe sidepods komt betwijfelen we, want Russell komt er deze training niet aan te pas. In ieder geval staat Lewis na een snelle ronde eigenlijk lange tijd bovenaan, totdat die oude vos Fernando Alonso steeds dichterbij komt en uiteindelijk net onder de tijd van Lewis Hamilton uit komt.

De vrije training heeft dan nog tien minuten op de klok staan en Carlos Sainz perst nog eens alles uit zijn Ferrari en duikt nog net even onder de tijd van Alonso. Het scheelt niks. Dat vind Sainz zelf ook, dus een paar rondjes later vergroot hij het gat met Alonso.

Geen verbetering

Als Max Verstappen weer op de baan is blijft hij klagen over de auto en houdt zich iets kalm. De Red Bull stuitert teveel naar zijn zin. De auto crashen is natuurlijk niet handig. Over radio krijgt Max te horen dat er deze sessie niets meer aan te doen is en zijn team aan de slag gaat voor VT2.

Die andere Nederlander Nyck de Vries staat onder hoge druk en moet beter gaan presteren. Zijn eerste training vindt zich voornamelijk in de marge plaats. Met een 16e plaats is er voor hem zeker nog ruimte voor verbetering dit Formule 1 weekeinde.

Met drie minuten op de klok een rode vlag doordat Alexander Albon zijn Williams in de muur parkeert. Bij het insturen van de bocht verliest hij de achterkant en is hij gezien.

De volledige uitslag VT1 Monaco