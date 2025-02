Boefjes hebben het meer dan ooit gemunt op wat er in je auto zit

Haal alle waardevolle spullen maar uit je auto wil je een auto-inbraak voorkomen.

Ja het is lastig airbags en een ingebouwd navigatiesysteem uit de auto meenemen als je uit de auto stapt. Maar een telefoon of andere waardevolle bezittingen in de auto laten slingeren is niet slim. Want het boevengilde heeft het gemunt op je auto.

In 2024 zijn er maar liefst 44.225 auto-inbraken geregistreerd. Daarover bericht Independer, op basis van cijfers van de politie. Dat is een stijging van 698 incidenten in vergelijking met 2023. Noord-Holland bleek een hotspot, in deze provincie nemen het aantal inbraken met 1.499 toe.

In de afgelopen drie jaar zijn het aantal auto-inbraken met 14,4 procent gestegen. Naast Noord-Holland zijn ook Zuid-Holland (+331) en Utrecht (+329) provincies waar een flinke stijging waarneembaar is. Er is ook goed nieuws. In de provincies Noord-Brabant (-938) en Limburg (-303) is er sprake van een daling van het aantal auto-inbraken.

Alleen met een WA Plus of All Risk autoverzekering ben je gedekt voor deze schade. Een aanrader als je een relatief moderne auto hebt. De schade van airbags of een navigatiesystemen loopt vaak in de duizenden euro’s. Dat wil je niet zelf ophoesten.

Kans op auto-inbraak: provincies

De minste kans op een auto-inbraak is in Friesland, met 9,4 incidenten per 10.000 huishoudens. De meeste kans op een auto-inbraak is in de provincie Utrecht. Daar werd in één jaar tijd 90,1 inbraken geregistreerd per 10.000 huishoudens. Dat is 70% hoger in vergelijking met het gemiddelde in Nederland. Het landelijke gemiddelde komt neer op 52,8 auto-inbraken per 10.000 huishoudens. In Noord-Holland komt het aantal uit op 82,2 auto-inbraken per 10.000 huishoudens en in Zuid-Holland is dat aantal 64,5.

Top 10 Auto-inbraak per stad

Utrecht (Utrecht): 174 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Eindhoven (Noord-Brabant): 158 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Rotterdam (Zuid-Holland): 157 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Amsterdam (Noord-Holland): 156 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Ouder-Amstel (Noord-Holland): 150 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Bloemendaal (Noord-Holland): 146 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Schiedam (Zuid-Holland): 146 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Nieuwegein (Utrecht): 139 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Tiel (Gelderland): 114 auto-inbraken per 10.000 huishoudens Valkenburg aan de Geul (Limburg): 102 auto-inbraken per 10.000 huishoudens

Een auto-inbraak voorkomen? Soms is het gewoon botte pech. Neem waardevolle spullen mee. Parkeer je auto op een zichtbare plek en helemaal 100% gedekt zijn? Dat kan alleen met een privé garage. Pas maar op, want straks is ook je auto weg.