Autodiefstal in Nederland stijgt: hier is je auto het minst veilig

Er werden ook nog eens minder gestolen auto’s teruggevonden.

Gelukkig komen niet alle trends uit Amerika over naar ons continent. De Amerikanisering heeft er al voor gezorgd dat je op duizenden plekken door de McDrive kan en je de Nederlandse verkiezingsuitslagen kunt volgen alsof het een spelshow is. Maar het stelen van Kia’s en Hyundai’s gebeurt hier gelukkig niet met een GameBoy.

Inmiddels lijken Kia en Hyundai hun problemen te hebben opgelost. Toch blijven autodieven toeslaan, ook hier. Het RDW en de Nederlandse politie hielden ook in 2024 uitgebreide statistieken bij over autodiefstal. Uit de verse cijfertjes blijkt dat er in totaal 5.969 auto’s werden gestolen in Nederland. Dat is 2 procent meer dan in 2023.

Van de 5.969 gestolen auto’s werden er precies 2.614 teruggevonden en teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Iets minder dan de helft dus. In 2023 werd 3,2 procent meer gestolen auto’s teruggevonden. Beide ontwikkelingen zijn niet bepaald positief te noemen.

Meest gestolen automerk

Autodieven in Nederland hebben het al jaren gemunt op Toyota’s. Volgens het RDW heeft Toyota veel aandacht besteed aan het voorkomen van diefstallen. Dit heeft over de gehele breedte geen zin gehad. In 2024 werden er 1.166 Toyota’s gestolen, precies evenveel als in 2023. Wel zouden er van meerdere modellen een stuk minder auto’s gestolen zijn.

Toyota is niet het enige merk dat zich zorgen moet maken. Het RDW denkt namelijk dat criminelen makkelijk overstappen op een ander merk (en waarom zouden ze ook niet?). De Nederlandse diefstallen namen toe bij Kia, Ford, BMW en Audi. Misschien dat de GameBoy-truc toch nog even in Nederland is geweest?

Hier is je auto het minst veilig

Ik heb de gegevens van het RDW doorgenomen en een top 10 samengesteld van gemeenten waar de meeste auto’s werden gestolen. Bij het RDW kun je zelf zien hoeveel auto’s en andere voertuigen er in jouw gemeente werden gestolen door op jouw gemeente te klikken.

Amsterdam – 522 (594 auto’s in 2023) Eindhoven – 403 (198 auto’s in 2023 ) Rotterdam – 310 (364 auto’s in 2023) Den Haag – 257 (340 auto’s in 2023) Nijmegen – 133 (149 auto’s in 2023) Utrecht – 121 (108 auto’s in 2023) Utrechtse Heuvelrug – 111 (120 auto’s in 2023) Heerlen – 107 (81 auto’s in 2023) Venlo – 105 (100 auto’s in 2023) Almere – 103 (117 auto’s in 2023)

Er zijn ook gemeentes waar je minder bang hoeft te zijn voor autodiefstal. Vlieland is autovrij, dus dat daar geen auto’s gestolen werden, is niet zo gek. Schiermonnikoog is autoluw (geen auto’s voor gasten, één voor bewoners). Ook daar werden er geen autodiefstallen gemeld. Hetzelfde geldt voor de Gelderse gemeente Rozendaal.

Doe altijd aangifte!

RDW-manager Rudi Welling benadrukt hoe belangrijk het is dat gedupeerden aangifte doen van hun gestolen auto. ”Op basis van de aangifte zetten we als RDW een gestolen melding bij het voertuig in ons register. Hierdoor kunnen criminelen het voertuig ook minder makkelijk doorverkopen. Potentiële kopers zien via de RDW-kentekencheck op de RDW-website namelijk ook dat het voertuig als gestolen gesignaleerd staat. En we zorgen samen met de Politie dat het voertuig naast nationaal ook internationaal binnen 30 minuten als gestolen gesignaleerd wordt. Ook in alle ANPR-camera’s. Het is dus ontzettend belangrijk dat ons kentekenregister up-to-date is”, aldus Rudi Welling. Doe ook vooral aangifte als delen van je auto zijn gestolen.

Foto: GESTOLEN AMG VELGEN gespot door europeancarshotsinsta