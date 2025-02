Je gaat nooit raden waar autoverzekering het goedkoopst is

Waar in Nederland betaal je het minst voor je autoverzekering en welke van de drie noordelijkste provincies is het?

Ik wil geen ‘meldpunt arme stakkers uit het Noorden’ oprichten of zo, maar het lijkt erop dat vele mensen uit het Zuid(-West)en van het land denken dat voorbij Lelystad niet zo veel Nederland te vinden is. Kijk, het is zo dat de verdeling grote steden inderdaad nogal een afwijking heeft naar het zuiden, maar vergeet steden als Groningen en Leeuwarden niet. En ook het lekker rustige boerse karakter van alles wat niet de grote steden is, heeft zo zijn charme. Einde van deze open sollicitatie voor de VVV.

Verzekering

Het heeft namelijk ook voordelen om in een rustig gebied te wonen. Neem een onderzoek wat we toegestuurd krijgen, bijvoorbeeld. Uit data van Datamonitor Autoverzekeringen en Geld.nl is gekeken naar hoe duur autoverzekering is per provincie. En zoals je aan onze ietwat non-dramatische toon kan bemerken: het is een beetje een open deur. De duurste provincie is Zuid-Holland. De goedkoopste provincie is Friesland.

Provincie Prijs verzekering (hoog-laag) Zuid-Holland 89,13 euro Noord-Holland 82,73 euro Utrecht 81,10 euro Noord-Brabant 81,01 euro Limburg 78,20 euro Flevoland 77,94 euro Overijssel 76,00 euro Gelderland 75,86 euro Zeeland 73,63 euro Groningen 66,67 euro Drenthe 65,39 euro Friesland 59,23 euro

De cijfers zijn op basis van alle premies die te vinden zijn op de monitor, dus zowel de grootvaders die in zeventig jaar nooit schade hebben gereden als de jonge brokkenpiloten in hun kersvers verzekerde Golfjes tellen mee. Mensen in Zuid-Holland betalen bijna 90 euro per maand (gemiddeld), wat meer dan 1.000 euro per jaar is. Een schril contrast met Friesland, waar het maandbedrag bijna 30 euro lager ligt en het jaarbedrag net boven de 700 euro uitkomt.

Verdeling

Verklaringen voor deze verdelingen in de autoverzekering zijn ook een betrekkelijk open deur. De top drie duurste provincies bevatten allemaal één van de vier Randsteden en de provincie met zowel Den Haag als Rotterdam staat dus bovenaan. Premieverschillen per provincie worden gebaseerd op waarschijnlijkheid van schade en in een grote stad met meer inwoners, meer verkeer, meer drukte en meer auto’s dan in een buitengebied worden nou eenmaal meer brokken gemaakt. Daarnaast zijn de autodiefstallen tekenend. Zuid-Holland staat bovenaan qua geregistreerde diefstallen (1.460) volgens het CBS, Friesland onderaan met zo’n 30 tot 50 per jaar. Da’s geen toeval.

Steden

Ook al krijgen we geen volledig overzicht van A tot Z, Geld.nl kan ook nog melden dat Rotterdam overduidelijk de kroon spant met een gemiddelde prijs voor autoverzekering van 121,29 euro per maand. Bijna 1.500 euro per jaar, enkel aan verzekering (en dat is een gemiddelde). De goedkoopste stad is niet het Friese Leeuwarden, maar het Groningse Groningen. Daar betaalt men 71,17 euro per maand voor verzekering, gemiddeld. Wederom omdat Groningen op een tiende zit qua diefstallen, maar als geboren Groninger wil ondergetekende toch toevoegen dat je qua schade in Groningen ook aardig wat risico loopt. Niet uit eigen ervaring gesproken overigens *afkloppen op hout*.