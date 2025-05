Zwitserland flitst beruchte snelheidsduivel

Zou deze snelheidsduivel die geflitst is in Zwitserland ook een boete op basis van inkomen krijgen?

Ladies and gentlemen, we got him.

Nee, we hebben het niet over de gevangenneming van Saddam Hoessein. Dit gaat over een beruchte snelheidsduivel in Zwitserland, die (weer?!) geflitst is. Bewijs! De foto liegt niet.

Het is lastig zoeken naar een kentekenplaat, maar deze eend is er gloeiend bij. In het doorgaans rustige Köniz, vlakbij Bern werd een flitscamera opgeschrikt door een vliegensvlugge overtreder. Het bleek een eend. En nee, dat is geen metafoor voor een oude Citroën. We hebben het hier over een echte, gevederde eend.

De vogel werd op heterdaad betrapt toen hij met een snelheid van 52 km/u door een 30 km/u-zone suisde. Wat natuurlijk volstrekt belachelijk is. Wat was deze eend denkende?

Bekende eend in Zwitserland geflitst

Alsof dit al niet hilarisch genoeg is, krijgt het verhaal een plotwending waar een aflevering van Black Mirror nog een puntje aan kan zuigen. Toen de gemeente de radarbeelden onder de loep nam, ontdekten ze iets heel bijzonders. Precies zeven jaar eerder, op dezelfde datum, op exact dezelfde plek én met dezelfde snelheid, werd een vrijwel identieke eend geflitst. Dat meldt de Berner Zeitung.

Een eend kan in het wild gemiddeld tussen de 5 tot 10 jaar oud worden. In theorie is het mogelijk dat we hier met een veelpleger te maken hebben. Is de beruchte snelheidsduivel van Köniz in Zwitserland teruggekeerd om weer geflitst te worden door dezelfde camera?

De gemeente Köniz besloot het bijzondere beeldmateriaal te delen op hun Facebookpagina. Want zelfs in het altijd nuchtere Zwitserland konden ze wel lachen om deze unieke gebeurtenis.

Hoewel het verhaal bijna te mooi lijkt om waar te zijn, verzekert de lokale politie dat manipulatie uitgesloten is. De apparatuur is volgens protocol gekalibreerd en getest door het Zwitserse federale instituut voor metrologie. De beelden zijn bovendien verzegeld, wat vervalsing uitsluit.

Wat de eend zelf van zijn roekeloze gedrag vindt, is niet bekend. Van het beest ontbreekt elk spoor. Een boete zal hij niet op de mat krijgen, want voorlopig is hij vogelvrij in juridische zin. Mocht de Zwitserse verkeerspolitie ooit een dierenvariant van het strafblad invoeren, dan staat deze eend met stip op nummer één. Dat moge duidelijk zijn.

Beeld: Facebook Gemeente Köniz / Berner Zeitung