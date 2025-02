Lynk & Co 08: PHEV met 200 km elektrisch bereik

Een plug-in hybride met 200 kilometer? Lynk & Co zegt het te leveren met de 08.

Met een plug-in hybride mocht je 10 jaar geleden blij zijn als een rondje om de kerk elektrisch afgelegd kon worden. Dat is inmiddels wel anders. De Volkswagen Groep, Mercedes en ook Land Rover hebben PHEVs in huis met een opgegeven elektrisch rijbereik van 100 kilometer. Dat is cute, zeggen ze bij het Chinese Lynk & Co.

Want het merk walst over de PHEVs heen in Europa. Lynk & Co introduceert de 08 met naar eigen zeggen, baanbrekende plug-in hybride technologie. De plug-in hybride heeft namelijk een WLTP-actieradius van maar liefst 200 kilometer. Dat is inderdaad best indrukwekkend.

De naamgeving moet je maar meteen vergeten. Het is het derde model in Europa, na de 01 en de 02. Dan slaat het merk een aantal stapjes over in ons continent, want de 08 gaat veel verder. Dat komt omdat Lynk & Co in thuisland China al veel meer modellen heeft rijden.

De benzinemotor hoef je nauwelijks aan te slingeren in de Lynk & Co 08. Mocht dat toch het geval zijn dan heb je een gecombineerde actieradius van 1.100 kilometer. Op papier dan. De accu kan DC-snelladen en is in 33 minuten van 10 tot 80 procent opgeladen.

De grootte van de accu en hoeveel pk’s je onder je kont hebt staat allemaal niet in het Nederlandse persbericht. De grootte van de motor ook niet, maar dat is gewoon een 1.5 driecilinder turbo benzinetorretje.

De Lynk & Co 08 komt in juni naar ons land. Er zijn twee uitrustingsniveaus, Core en More. Afgezien van het woordje ‘uitgebreid’ staan er geen details in het persbericht.

Prijzen beginnen bij 55.995 euro. In het najaar zal je ongetwijfeld de eerste exemplaren op Nederlandse weg zien rijden. Het merk zegt dat de 08 een groot succes is in China, Lynk & Co heeft hoge verwachtingen voor de Europese markt met deze plug-in hybride.