Boek een proefrit en maak kans op een gratis Ford Puma Gen-E

Als er nog niet genoeg redenen waren om een proefrit te maken met een Ford Puma Gen-E: je kunt er nu ook eentje winnen.

De Ford Puma is al jaren een bestseller, die in de smaak valt dankzij zijn sportieve design en dito rijeigenschappen. En nu is er ook een volledig elektrische variant, genaamd de Puma Gen-E. Deze combineert de sterke punten van de Puma met de voordelen van elektrisch rijden.

Efficiënt

Bij een elektrische auto is efficiëntie heel belangrijk, en laat de Puma Gen-E nu net uitblinken op dat gebied. Met een verbruik van 13,1 kWh per 100 kilometer (WLTP) is het de zuinigste auto in zijn klasse. De Gen-E haalt een range van 376 kilometer uit een 43,6 kWh accupakket. En je kunt in 23 minuten weer opladen van 10 naar 80%.

Eye-catcher

Het oog wil ook wat. Net als de Puma met verbrandingsmotor is de Puma Gen-E een echte eye-catcher. Zeker in de kleur Electric Yellow, die zonder meerprijs leverbaar is.. De dichte grille is niet alleen goed voor de stroomlijn, maar geeft de Gen-E ook een frisse en moderne uitstraling.

Dynamisch

De Ford Puma Gen-E ziet er niet alleen dynamisch uit, zo rijdt hij ook. De Puma staat bekend om zijn goede rijeigenschappen, en dat is bij de Gen-E niet anders. Dankzij de compacte batterij is het gewicht laag en zit je met een glimlach achter het stuur. De snellaadfunctie maakt de Puma Gen-E geschikt voor alle ritten.De sterke elektromotor van 168 pk en hetdat lage gewicht zorgen voor een razendsnelle sprinttijd van 8 secondenseconde naar de 100.

Praktisch

Is de Ford Puma Gen-E ook nog een beetje praktisch? Jazeker, onder de bagagevloer zit een extra opbergruimte, de 145 liter grote Gigabox. Met een kofferbak én een frunk heb je in totaal 617 liter bagageruimte. Twee koffers, een weekendtas, twee kinderwagens en een koelbox, het kan allemaal mee.

Qua technologie is de Puma Gen-E ook helemaal up-to-date. Draadloze Apple Carplay en Android Auto zijn bijvoorbeeld standaard aanwezig, net als een 5G-modem en cloudgebaseerde navigatie met altijd de nieuwste kaarten.

Win een Puma Gen-E

De Puma Gen-E is zeer scherp geprijsd vanaf 29.995 en heeft een lage bijtelling van 169 euro per maand. Private leasen kan ook, vanaf 349 euro per maand.

Al het bovenstaande kun je zelf ontdekken door een proefrit te maken met een Ford Puma Gen-E. En het mooie is: als je dit doet, maak je tot en met 30 november kans om er één te winnen! Des te meer reden om een proefrit te boeken via de website van Ford.