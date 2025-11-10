De ENIGE ECHTE AMG: Mercedes-AMG GT43 4-door #test

Een paar AMG-badges op een A-klasse plakken is niet genoeg. Dit is de real deal.

We hebben ons wel ingehouden en pakten de instapper. Welke motor dat dan weer is, ja dat blijft bij AMG altijd wat ingewikkeld. Daar zal ik zo dan even een paragraafje aan wijden.

Het lijkt de real deal, maar is het niet

Bij de eerste blik lijkt de 4-deurs AMG GT behoorlijk op de (oude) AMG GT tweezitter, maar de schijn bedriegt. De onderliggende technologie is die van de E-klasse (en CLS). Zo is er geen transaxle versnellingsbak gemonteerd en het materiaalgebruik wijkt af. Onderhuids ligt het MRA-platform, dus de AMG GT 4-door heeft meer verwantschap met diverse taxi’s dan met GT-racers.

Bruut is de AMG GT 4-deurs wel, meer bodybuilder dan turner, meer cagefighter dan vedergewicht bokser. Subtiel is de nieuweling niet, maar daar zal de gemiddelde AMG-klant maling aan hebben. En ik overigens ook, persoonlijk vind ik het een lekker dikke auto.

AMG GT43 is een smakelijke instapper

Het zij je vergeven. Echt, het is geen probleem. Ik snap het zelf inmiddels ook echt niet meer. De 43, 53 en 63 AMG kunnen wild uiteenlopende motorconfiguraties hebben. Natuurlijk is het niet meer zo eenvoudig dat het getal een aanwijzing van de cilinderinhoud is, das war einmal. Overigens was de AMG 63-motor slechts 6,2 liter groot.

De C43 en C63 zijn viercilinders met een beetje (of een beetje veel) elektro-ondersteuning, maar in de S63 AMG ligt weer een achtcilinder. De AMG GT 4-door volgt nog redelijk het beproefde recept. Topper is de 843 pk AMG GT 63 e, die een accu en elektromotor heeft. De reguliere GT63 heeft 639pk, de GT53 435 pk en dan is er nog de AMG GT 43 uit de test.

De instapper heeft de smeuiige zes-in-lijn onder de motorkap. De drie liter grote zescilinder heeft een turbo en levert 367pk en 500 Nm aan koppel. Ook dit blok is een mildhybride, de elektromotor levert op strategische momenten nog 22 pk. Je merkt het niet direct, maar bij lage toeren, schakelmomenten en andere koppeldips van de verbrandingsmotor wordt er meer assistentie geleverd dan je wellicht denkt.

De AMG GT43 wordt er niet BLOEDsnel mee, maar afzien is het ook niet. De sprint naar de 100 duurt 4,9s. De AMG Speedshift bak is lekker bij de les, dus ook op de tussensprints is dit niet bepaald een lethargische instapper. Je gaat natuurlijk wel een keer gedold worden door een Chinese of Amerikaanse EV, maar die pak je op topsnelheid. Pas bij 270 km/u maakt de begrenzer een einde aan de lol.

Meer weten over de Mercedes-AMG GT43 4-door: kijk lekker de video.

Of kijk de test van de AMG GT63e, met stekker en 843pk.

Minder deuren kan ook, zie hier de AMG GT63 in de test.