Gelukkig: er komen ook leuke EV’s van Ford

Ford is niet vergeten wat de leukste auto’s leuk maakt.

Met de te vroege dood van de Focus en Fiesta verdwijnen niet alleen iconische namen, maar ook de sportiefste Ford-modellen (buiten de Mustang gerekend dan). De RS-badge hebben we al een tijdje niet meer gezien en binnenkort blijft er straks geen rauwe ST over. De Focus ST zal snel verdwijnen waardoor alleen de Puma ST overblijft. Tenzij Ford de badges gaat gebruiken voor sportieve EV’s.

Die kans op een EV ST en/of RS is erg groot. Verschillende bronnen binnen het Britse Ford-team verspreiden geruchten over een terugkeer van de sportieve naamplaatjes. Bovendien geeft Jan Herzog een dikke tip. Herzog is het hoofd van Fords productmarketing in Europa.

Elektrische Ford RS of ST

Herzog zegt tegen Auto Express dat hij het ”geweldig” zou vinden als er een ST- of RS-variant komt van de EV-modellen. Zijn enthousiasme alleen al biedt perspectief, maar hij geeft ook een duidelijke hint. De elektrische versie van de nieuwe Puma, de Puma Gen-E, krijgt een sportievere versie. ”Het [de sportieve Puma Gen-E] komt zeker. Als het niet bij deze generatie gebeurt, dan gebeurt het wel bij het model erna”, zegt Herzog.

Zitten we te wachten op een Puma Gen-E ST?

Dat de RS- en ST-badge terugkomen, is natuurlijk goed nieuws voor de liefhebber. Een terugkeer die zich alleen op EV’s richt, is wat minder feestelijk. Het huidige aanbod bestaat uit de Puma Gen-E, Explorer, Capri en Mustang Mach-E. Van die laatste heb je al een sportievere GT en Rally, maar écht sportief kun je die auto’s niet noemen.

Het gebrek aan sportiviteit zit hem natuurlijk in het formaat, de hoogte en het gewicht van deze EV’s. Het zou daardoor logisch zijn als Ford eerst een instap-EV zou bouwen om daar dan weer een ST of RS van te bouwen die écht leuk stuurt. Had Ford nou maar een partner met een platform dat een kleine elektrische hatchback voort kan brengen. Hmm…