Video: elektrische Ford Puma is het antwoord op de trage EV-verkopen

De elektrische Ford Puma Gen-E is makkelijk te onderscheiden van zijn tweelingbroer met uitlaat.

Sinds de Ford Mustang Mach-E heeft Ford geen EV’s meer gebouwd zonder hulp van Volkswagen. De elektrische modellen die in de tussentijd kwamen, de Explorer en Capri, genieten van het MEB-platform. Maar nu neemt Ford het heft weer in eigen handen. Dat doet het Amerikaanse merk met deze elektrische Ford Puma Gen-E.

Laten we met het grotendeels herkenbare uiterlijk beginnen. Ford heeft er goed aangedaan om het exterieur zo dicht mogelijk bij de bestaande Puma te houden. Het crossovertje kijkt nog altijd vrolijk, is schattig en houdt zijn kikkerkoplampen. De Gen-E onderscheiden van zijn mild-hybride broer moet geen probleem zijn.

De grille (of eigenlijk het ontbreken ervan) is de grootste aanwijzing. Door het dichtmetselen van deze luchthapper snijdt de Puma beter door de lucht, wat de actieradius ten goede komt. Hoeveel verder je komt door de dichte grille weten we helaas niet. Bekijk je Puma trouwens vanachteren, dan zijn de letters op de elektrische Ford en die op de benzineversie zwart. De uitlaat (of wederom het ontbreken ervan) is ook een dikke tip zijn.

Interieur met giga-veel opbergruimte

Aan de binnenkant komen we een frisse two-tone bekleding tegen. Verder kijkt de bestuurder naar een 12,8-inch instrumentenpaneel voor zich en is er een 12-inch vierkant middenscherm. Er is ook Apple Carplay en Android Auto aan boord net als een paneel om je smartphone draadloos op te laden. Het middenconsole is wat hoger dan die in de vorige Puma. Daardoor is er wat meer opslagruimte onder je elleboog.

Over opslagruimte gesproken: een onderdeel waar Ford best wel trots op is, is de Gigabox. We vragen ons hoe blij Musk is met die naam, maar de term kan best een belangrijke worden voor Puma-rijders. De Gigabox is eigenlijk geen doos, maar een open ruimte onder de vloermat van de kofferbak.

Daar waar normaal gesproken de uitlaat zich zou bevinden, is bij de EV vervangen door een open ruimte. Hier kun je, samen met de rest van de kofferbak, 574 liter aan spullen in kwijt. Klap je de achterbank naar beneden, dan kun je 1.283 liter laden. Dat zijn aantal waar de Puma prima mee thuis kan komen. We vragen ons af of Ford daar niet beter een extra batterij had kunnen plaatsen. Of was de Puma dan (te) zwaar geworden?

Het vraagstuk over het gewicht is een goede. Zeker voor ons Nederlanders nu we ook op EV’s wegenbelasting gaan betalen. Dat zal bij de Ford Puma Gen-E geen bakken met geld kosten. De elektrische Puma weegt 1.563 kilo. Ter vergelijking: een Mustang Mach-e weegt ruim 2.000 kilo en een Volvo EX30 ruim 1.800 kilo.

Specificaties van de elektrische Ford Puma

Voor het eerst bij een massaproductiemodel neemt Ford een bestaand platform met plofmotor en tovert de auto om tot EV. In plaats van de benzinetank is er een 43,6-kWh batterij. Deze accu zorgt voor 376 kilometer aan actieradius bij de instapper. De Premium-versie (daarover later meer) komt 364 kilometer ver. Opladen kan met maximaal 100 kW. In 10 minuutjes zou je 135 kilometer kunnen bijladen en van 10 naar 80 procent gaat in 23 minuten. Wederom, prima cijfers.

De elektromotor in het vooronder stuurt zijn vermogen van 168 pk naar de voorwielen. Het koppel bedraagt 290 Nm. Daarmee sluipt de Puma van 0 naar 100 km/u in acht seconden. Volgens Ford betekent dit de ”acceleratie van een sportauto”. Dat moet dan wel een behoorlijk oude sportauto zijn. De topsnelheid is evenmin sportief met 160 km/u.

We snappen het natuurlijk wel dat Ford geen snelheidsdier heeft gemaakt van de elektrische Puma. De bestuurders zullen veelal niet uit zijn op stoplichtsprintjes en hoge snelheden zorgen alleen maar voor een hoog verbruik. Ook op dat gebied heeft de Puma zijn huiswerk goed gedaan. Met een verbruik van maar 13,1 kWh per 100 kilometer is het een van de zuinigste EV’s die je nu kunt kopen.

Uitvoeringen en prijzen

Zoals gezegd zijn er twee uitvoeringen: de Standaard en de Premium. Een verschil is dus al de actieradius, maar er zijn meer zaken waar je extra voor betaald. Zo krijgt je Premium 18-inch wielen in plaats van 17 inch, gaat de achterklep elektrisch open, kun je zonder sleutel de auto ontgrendelen, is er een Bang & Olufsen Premium-audiosysteem met 10 speakers en een subwoofer én hebben de matrix led-koplampen anti-verblindingsoftware. Je wordt bedankt. Letterlijk!

Goed, wat betaal je voor al die extraatjes (en dus voor minder ver komen). De standaardversie gaat in Nederland voor minimaal € 35.495,-. Dat maakt hem €2.500 duurder dan de instap-Puma met hybride aandrijving. De elektrische Ford Puma Gen-E Premium krijgt een vanafprijs van € 38.295. Precies € 2.800 meer dus. Eens zien welke andere EV’s ongeveer hetzelfde kosten en wat zij presteren.

Concurrenten van Ford Puma Gen-E

Aan de concurrentie valt goed af te lezen dat Ford ook goed werk aflevert met de prijs. Elektrische auto’s met ongeveer hetzelfde vermogen en rijbereik als de Ford Puma Gen-E kosten wat meer. Auto’s die minder kosten, komen veelal minder ver, hebben minder vermogen en zijn wat krapper. Het zou ons dan ook niet verbazen als Ford hier het antwoord heeft op de trage EV-verkopen van het merk.