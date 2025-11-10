Koop deze überzeldzame Speedster op Marktplaats!

Deze auto heeft één nadeel, maar dat maakt ‘m juist zeldzamer.

Eind jaren ’80 kwam Porsche met een merkwaardig idee: wat als we de 911 Cabrio een lagere voorruit geven en een hogere kont? De 911 Speedster was geboren. Dit idee was natuurlijk niet zomaar uit de lucht gegrepen: het was een hommage aan de 356 Speedster.

Van de 911 Speedster zijn tot dusver vier verschillende generaties geweest. Op Marktplaats hebben we nu een 964 Speedster gevonden, wat de tweede generatie was. Deze werd geïntroduceerd in 1994.

De 964 Speedster is in technisch opzicht een Carrera 2, de basisversie dus. De Speedster was zelfs extra spartaans, want er zat standaard geen airco, boordcomputer of stereo op. Dat heeft deze auto overigens allemaal wel, want dit kon je alsnog aanvinken op de optielijst.

Waar de eerste generatie Speedster de 3.2 had, heeft deze 964 een 3.6 achterin liggen. Deze produceert 250 pk. De Speedster werd zowel met handbak als met Tiptronic geleverd. Het overgrote deel van de klanten koos voor de handbak.

Dat had natuurlijk een reden, maar dat maakt een exemplaar met Tiptronic wel heel zeldzaam. En raad eens wat deze Marktplaats-occasion heeft? Inderdaad, Tiptronic. Er zijn maar 175 Speedsters met deze bak uitgevoerd.

Sowieso is de 964 Speedster een hele zeldzame verschijning. Het plan was om 3.000 exemplaren te bouwen, maar dat werden er uiteindelijk maar 936. Het merendeel daarvan werd geleverd in de VS.

Zoals je kunt zien aan het kenteken komt ook dit exemplaar daar vandaan. De auto verkeert sinds 2018 in Nederland en heeft nog maar 37.150 mile (59.787 km) gelopen. Deze zeldzame Porker wordt op Marktplaats aangeboden voor €159.950.