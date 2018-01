Boete van €230 voor feestje in auto Geldrop

Kan jij raden hoeveel ballonnen deze meneer in zijn auto had?

Voor een feestje op een school moest de eigenaar van een feestwinkel 500 ballonnen leveren. En dus had hij urenlang met een compressor zitten werken en zijn bestelbus tot het dak toe volgeladen met de opgeblazen ballonnen. Wat hij in zijn gedrevenheid even vergat is dat het ook wel handig is als je nog enigszins zicht op je omgeving en spiegels hebt als je aan het rijden bent.

Een motoragent zette het feestje aan de kant en gaf de jongeman een preek en een proces verbaal. Dit omdat meerdere ruiten en zijn achteruitkijkspiegel geblokkeerd waren door de ballonnen. Ondanks alles dacht de jongen gewoon door te kunnen rijden, maar de politie dacht daar anders over en gaf hem een prent van €230. Dat is omgerekend €0,46 per ballon, een prijzig geintje dus. De agent maakte twee foto’s en plaatste die op hun Facebook.

Uiteindelijk kwamen de 500 met helium gevulde ballonnen met behulp van een tweede bestelbusje (van de moeder van de jonge ondernemer) alsnog op hun bestemming aan. Iets te laat, maar op tijd voor het feest.

Zijn jullie wel eens aangehouden voor iets waarvan je zelf dacht “moet toch kunnen”, terwijl de agent er anders over dacht?

Via Omroep Brabant