€20.000 voor gouden tip autobranden Culemborg

Ongeveer zeventig auto's gingen tot op heden in vlammen op.

In een kleine twee jaar tijd zijn ongeveer 70 autobranden in Culemborg geteld. Best een hoog gemiddelde voor een stadje met krap 28.000 inwoners. De burgemeester wil weten wie verantwoordelijk zijn voor de ellende en heeft met de hoofdofficier van justitie een beloning uitgeloofd voor de gouden tip die naar de daders leidt. Volgens de politie gaat het zeer waarschijnlijk om meerdere personen die verantwoordelijk zijn voor de ellende.

Er is al veel geprobeerd om de verantwoordelijken voor de branden te pakken, met een specifiek rechercheteam, experts van defensie, extra surveillerende agenten op straat, etc. Bovendien zal er vanavond in Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak besteed worden. Maar alle inspanning mocht tot op heden niet baten, de vuurfetisjist is nog altijd op vrije voeten.

Er is inmiddels in elke wijk van Culemborg wel een auto uitgefikt en dus is de stad er helemaal klaar mee. Bewoners zijn boos en voelen zich onveilig. Daarom besloot de hoofdofficier van justitie tot het uitloven van een beloning: €8000 voor de gouden tip. De Gemeente Culemborg drukt daar nog eens €12.000 bovenop. Dat moet ervoor zorgen dat je áls je meer weet en dit leest, toch een beetje moet gaan twijfelen. Want €20.000 is veel geld. Bedenk je eens wat je daarmee zou kunnen kopen, er is genoeg lekkers op vier wielen dat je voor dat geld op je stoep kan zetten.

Los van de beloning willen we je er echter op wijzen dat je vooral een beetje een stomme oetlul bent als je meer weet, maar het niet aan de politie meldt. Bedenk eens hoe je je zou voelen als je eigen auto als een smeulend hoopje ellende achterblijft op je oprit. Niet zo leuk hè? Nee precies, dus even naar de politie gaan nu. Zien we op Autojunk je nieuwe Mégane R.S. of Porsche Cayman wel verschijnen binnenkort.

Foto: Facebook Politie Culemborg