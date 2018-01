Traditionele Lexus-rijders vinden die enorme grille maar niks

Het gedurfde design valt niet bij iedereen in goede aarde.

Niet alleen hier op Autoblog, maar ook in de rest van de wereld zijn er discussies over de enorme grille van Lexus. Met de presentatie van de LF-1 Limitless Concept, eerder deze maand in Detroit, leek het merk een nieuw stadium te hebben bereikt. Een kind van zes kan opgezogen worden door de grootte van de grille.

Vooral traditionele klanten van het merk zijn geen fan van de laatste ontwerpen. Jeff Bracken, manager van Lexus in Noord-Amerika, sprak er met Carbuzz over. Hij geeft dat eerlijk toe in het gesprek. “Ik krijg soms klanten aan de telefoon die 45 minuten praten over hun teleurstelling in het design.”. Bracken zegt de klanten uit te leggen dat Lexus met deze ontwerpen een nieuwe, gedurfde weg heeft ingeslagen.

De prominente grille is inmiddels het gezicht van Lexus geworden. Elk model heeft zo’n neus. Op een auto als de CT200h oogt de grille nog enigszins bescheiden. Het ontwerp op de RX450h is daarentegen in your face. Ik vind het persoonlijk erg gedurfd van Lexus en kan het wel waarderen. Dat oude opa’s de moeite nemen om de telefoon te pakken geeft al aan dat er verandering nodig was. Laat ze maar lekker doorrijden in die oude modellen. Een Lexus gaat toch nooit kapot.