Boeteregen bij spoorovergangen, dat is een goede zaak

Duizenden boetes uitgeschreven bij spoorovergangen.

Bij een rood licht is het de bedoeling dat je keurig wacht. Niet alleen bij een verkeerslicht, maar ook bij een rood licht als je voor een spoorwegovergang staat. Dat laatste is niet voor niets: je wil geen trein koppen met je auto.

Boetes spoorovergangen

Toch zijn er legio automobilisten die het rode licht bij een spoorwegovergang aanzien voor optioneel stoppen. Want in de praktijk blijkt men vooral door te rijden. Nieuwe flitscamera’s bij spoorovergangen in Utrecht en Noord-Holland draaien overuren.

Sinds februari zijn er maar liefst 6.400 boetes uitgeschreven voor het negeren van een rood licht. Daarover bericht de NOS. Als automobilisten de rode lichten blijven negeren zullen de boetes alleen maar toenemen. Dat komt omdat ProRail bezig is het aantal flitscamera’s flink uit te breiden.

Het begon allemaal met een eerste flitscamera bij de spoorovergang in Bunnik in februari. Inmiddels zijn er al 12 flitscamera’s geplaatst. Dat moeten er uiteindelijk 40 worden. Het is niet zo dat elke spoorovergang een flitscamera krijgt. Alleen overgangen waarbij een groot risico van kracht is moet een flitser komen.

Zo werkt het

In tegenstelling tot een flitspaal op een weg werkt een flitscamera bij spoorovergangen net wat anders. De flitspaal brengt de overtreding naar het CJIB en vervolgens krijgt de overtreder een boete op de mat. Bij een flitscamera gaat het beeld van de overtreding na een handhaver van ProRail. Deze bekijkt de beelden en zal daarna oordelen of het rode licht is genegeerd of niet. Een soort videoscheidsrechter in het voetbal, maar dan met een flitscamera.

Doel van de flitscamera is de veiligheid verbeteren. Als het rode licht niet voldoende is moet zo’n camera extra motivatie geven voor automobilisten om te stoppen. Geen trein koppen én geld besparen. De duizenden boetes laten echter zien dat er nog werk aan de winkel is, al zegt ProRail dat het aantal overtredingen sinds de camera’s er staan wel gedaald zijn. Dat is een goede zaak.

Alleen verkeer met een kenteken kan een bon verwachten. Voetgangers en fietsers die het rode licht negeren gaan vrijuit. Tenzij er een boa ter plekke is, met een heterdaad kan alsnog een boete worden uitgeschreven.