Brutale motorrijder rijdt 15 keer te hard langs flitser, wordt gepakt

Een motorrijder die onschendbaar dacht te zijn moet nu op de blaren zitten in plaats van op de motor.

We rijden allemaal wel eens een keertje expres te hard, maar níét als we weten dat er een flitser staat. Een Duitse motorrijder deed dit echter wel, herhaaldelijk. De grote vraag is natuurlijk: waarom zou je dat doen?

Het antwoord is simpel: de motorrijder dacht dat hij niet gepakt kon worden. Duitse flitsers maken namelijk een foto van de voorkant en daar zit bij een motor geen kenteken. De motorrijder waande zich daarom onschendbaar.

De jongeman maakte hier flink misbruik van, want hij reed meerdere keren met snelheden van ruim boven de 100 km/u over een 50-weg. De hoogste snelheid die werd gemeten was 131 km/u, wat dus 81 km/u te hard is.

De motorrijder werd wel iedere keer geflitst, maar de politie had geen kenteken. De politie van Rüsselsheim was echter niet voor een gat te vangen. Op basis van de flitsfoto’s werd een signalement gemaakt, en zo wordt de motorrijder tijdens een patrouille herkend en in de kraag gevat.

De motorrijder is op basis van de flitsfoto’s schuldig bevonden aan in ieder geval 11 snelheidsovertredingen en dit kan nog oplopen tot 15. De jongeman krijgt nu alvast een rijverbod van 31 maanden en een boete van €17.000, en daar komt potentieel dus nog meer bij.

Bron: Rüsselsheim am Main