Let op! Er komen nieuwe flitspalen op nieuwe plekken

Naast het vervangen van bestaande flitspalen komen er ook nieuwe exemplaren op nieuwe plekken.

In de ene gemeente lijken ze op elke hoek van de straat te staan. In de andere gemeente is er niet één aan te treffen. Wie bekend is in de omgeving weet zo ongeveer waar ze staan. En dan zijn er ook nog apps die je een handje helpen. Maar let op, het Openbaar Ministerie (OM) gaat nieuwe flitspalen installeren op nieuwe plekken.

Dat betekent dat je plots verrast kan worden door een nieuwe flitspaal. Nederland telt op dit moment meer dan 600 vaste flitspalen. Het overgrote deel stamt inmiddels uit de prehistorie en moeten vervangen worden. Deze klus pakt het OM op en ziet het meteen als een uitgelezen kans om er nóg meer te plaatsen.

Bovendien worden de kasten slimmer. Vroeger was het al een revolutie dat de daadwerkelijke flits verdween. Nu zet men de volgende stap. Nieuwe camera’s zijn in staat om meerdere rijstroken in de gaten te houden.

Nieuwe flitspalen op nieuwe plekken

Er gaat sowieso een puzzel plaatsvinden in Nederland met betrekking tot flitspalen. Het OM gaat namelijk ook een aantal palen verplaatsen. Op plekken waar ze van mening zijn dat de flitspalen nu niet meer nodig zijn verdwijnen ze. Deze flitspalen worden op een andere plek ingezet. Kortom, op jouw vaste traject kan het zomaar zijn dat de flitspaal opeens weg is, maar elders juist opduikt waar je het misschien niet verwacht. Volgens de NOS zullen zo’n 100 flitspalen in Nederland van plaats veranderen.

Als het project is afgerond verwacht het OM dat er straks 650 vaste flitspalen in het land staan. Een stijging van 50 in vergelijking met de huidige situatie. Het gaat hier om flitspalen die controleren op snelheid en op het rijden door een rood verkeerslicht.

Flexflitsers

Tot zover de vaste flitspalen. Dan zijn er ook nog de flexflitsers. Klinkt heel flitsend, we weten het. De flexflitsers zijn mobiele flitspalen die het OM gebruikt in gebieden waar bijvoorbeeld meldingen binnenkomen van hardrijders of op gevaarlijke kruispunten. Deze palen wisselen iedere paar maanden van plek.

Er staan nu 28 flexflitsers in Nederland. Er komen een klap meer van deze palen bij, het aantal stijgt namelijk naar 125. En daar blijft het niet bij. Het OM investeert ook meer in camera’s die controleren of automobilisten een smartphone in de hand hebben. Van dit soort camera’s komen er ook nog eens 50 bij.

Locaties

Waar de nieuwe palen komen is uiteraard niet bekendgemaakt. Gemeenten kunnen zelf een aanvraag doen bij het OM voor een flitspaal. Het is dan aan het OM om te bepalen of het inderdaad nodig is of niet.

In de provincie Noord-Brabant is men al begonnen met het installeren van de nieuwe palen. De primeur is voor de Gijzenrooiseweg in Geldrop. Hier stond al een flitspaal en is de bestaande paal vervangen voor een modern exemplaar.

Niet zomaar overal palen

Lukraak flitspalen plaatsen is er niet bij. Het OM zegt duidelijk te kijken naar de noodzaak ervan. Het landschap wordt er immers ook niet mooier op met die krengen overal. Ieder jaar leveren de flitspalen zo’n 3 miljoen boetes op.