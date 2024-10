Rijles niet meer te betalen: 80 euro per uur

Voor het behalen van je autorijbewijs moet je diep in de buidel tasten. Rijles is voor sommigen niet te betalen.

Er is altijd wel een groep geweest in Nederland die geen budget hadden voor het halen van een autorijbewijs. Die groep groeit alleen maar door de stijgende prijzen van rijles. Het draaien van een rijschool is er de afgelopen jaren niet goedkoper op geworden. Die kosten moeten nu eenmaal doorberekend worden naar de klant.

Rijles niet te betalen

Volgens de Telegraaf zijn de kosten voor rijles afgelopen jaren gestegen met 25 procent. De komende jaren dreigen de prijzen alleen maar verder te stijgen. Naast stijgende kosten voor rijscholen is er ook een krapte in de rijschoolmarkt. Minder concurrentie is minder keuze en daardoor kan een rijschool meer vragen.

Gijs Kantelberg, directeur De VerkeersAcademie, verwacht dat het uurtarief voor rijles al binnen een paar jaar richting de 80 euro gaat. Hij ziet het aanbod rijleraren krimpen. Door vergrijzing loopt het bestand leeg, de aanwas nieuwe leraren is klein. Er zijn maar weinig kinderen op school die roepen “Rijinstructeur!” als je ze vraagt wat ze later willen worden. Meer dan de helft van de instructeurs is boven de vijftig jaar. Bij instructeurs voor een speciaal rijbewijs is het zelfs boven de zestig.

De vraag is in hoeverre rijles nog te betalen is voor de mensen. Rijscholen kunnen noodgedwongen de tarieven verhogen, maar er is natuurlijk een plafond. Op gegeven moment is rijles onbetaalbaar. Zeker voor een jongere met een klein spaarvarken.

Met deze ontwikkelingen ben je zo 3.000 euro kwijt voor het roze pasje. Laat staan als je zakt voor de examens en extra lessen nodig hebt. Dan is richting de 4.000 euro lappen niet ondenkbaar. Heb je eindelijk het rijbewijs, mag je vervolgens een peperdure occasion uitzoeken. Want ook auto’s zijn er niet voordeliger op geworden. Misschien toch maar bij de politie aan de gang?