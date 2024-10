Mark Zuckerberg maakt busje van Cayenne Turbo GT

Dit is geen grap, Mark Zuckerberg heeft een busje gemaakt van een Cayenne Turbo GT.

Over Amerikanen en smaak valt niet te twisten. Met mijn Europeaanse ogen doet het toch een beetje pijn om naar dit object te kijken. Het lijkt wel een 1 april grap. Niets is minder waar, dit is echt een auto die in opdracht gemaakt is.

Porsche Cayenne Turbo GT minivan

Niemand minder dan Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook en CEO van Meta, is de man achter deze bizarre Porsche Cayenne Turbo GT. Zijn vrouw Priscilla wilde een minivan om het gezin in te vervoeren. In plaats van een simpel gezinsbusje te kopen pakte Mark het anders aan. Hij belde met de dames en heren van West Coast Customs voor een onorthodox verzoek.

En onorthodoxe verzoeken, daar zijn ze gek op bij Westcoast Customs. Vraagt dat maar aan Xzibit en alle seizoenen van Pimp my Ride. Het autobedrijf in Californië kreeg de opdracht van Zuckerberg om een ‘minivan’ te maken van de Porsche Cayenne Turbo GT.

De SUV werd verlengd en voorzien van schuifdeuren. Knettergek natuurlijk, maar Priscilla schijnt helemaal blij te zijn met de creatie. Voor papparazi is het makkelijk spotten. Niemand anders heeft dit. Dat was ook een beetje de doelstelling van Zuckerberg, hij wilde iets origineels voor zijn vrouw.

Dat is gelukt. De Zuck vond het ook nog wel een aardig idee om er vervolgens een auto bij te kopen voor de leuke kilometers. Deze auto kreeg een vergelijkbare spec met de Turbo GT. Het gaat hier om een 911 GT3 Touring. Gelukkig heeft deze auto niet op de operatietafel van West Coast Customs gelegen.

De perfecte two car garage? Wel als het aan Zuckerberg en Chan ligt. Ach, kan Mark het ook schelen. Met een vermogen van 211 miljard dollar kunnen deze fratsen wel. Geef hem eens ongelijk.

Fotocredit: Mark Zuckerberg via Facebook