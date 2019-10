‘Gebruik verkeerscamera’s om boetes uit te delen’

De techniek gebruiken om hufters aan te pakken in het verkeer.

Rij over de snelweg en de camera’s vliegen je om de oren. Je kunt echter zonder straffen met een te hoge snelheid langs een groot deel van deze camera’s rijden, want een veelvoud van die camera’s worden gebruikt om bijvoorbeeld filevorming te constateren. Alleen bij een trajectcontrole heb je daadwerkelijk te maken met camera’s die je een boete kunnen geven.

De CDA zit dat liever anders. Dat zegt CDA-kamerlid Wytske de Pater Postma. Wat haar en de partij betreft worden de verkeerscamera’s van Rijkswaterstaat ook ingezet om verkeershufters aan te pakken. Een wetswijziging is nodig om dit voor elkaar te krijgen.

Camera’s registeren hoe automobilisten een rood kruis negeren, bumperkleven of zien dat een automobilist druk is met een smartphone. Vervolgens moet zo’n overtreding als een seintje naar een agent gaan die over kan gaan tot een staandehouding met de beelden op de camera’s als bewijsmateriaal.

Tenzij een agent een overtreding op heterdaad ziet, kunnen deze zaken nu nog niet worden bestraft. Als het aan het CDA ligt worden er meer slimme camera’s geïnstalleerd en mag de wet zo snel mogelijk aangepast worden om hufterigheid tegen te gaan.

Fotocredit: Rijkswaterstaat / Harry van Reeken