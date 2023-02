Dit is de ideale zevenzitter voor grote Nederlandse gezinnen

Als vruchtbare Gerda en Gerrit veel geworpen hebben, is deze ideale zevenzitter de aangewezen auto voor hen!

Het is bij veel merken nog best lastig om alle crossovers te identificeren. Er zijn er tegenwoordig zoveel. Kijk, bij BMW is het makkelijk: het begint bij de X1 en dat gaat door tot de X7. Voor blinde mensen is er ook nog een XM en een iX. Door die cijfers weet je waar ze staan in de range. Zoals gisteren al zeiden, bij Volkswagen is het bijna onmogelijk en ook bij Toyota is het al wat lastiger. Het zijn beide grote merken die geen een segmentje over lijken te willen staan.

Bij het merk uit Aichi zagen ze kennelijk dat er nog een gaatje is tussen de Toyota Highlander en de Land Cruisers. Op sommige markten wordt dat stuk opgevuld door de 4Runner, maar dat is ongelikte beer op een ladderchassis (in feite een SUV-versie van de Hilux). Er schijnen duizenden mensen te zijn die de Highlander net ontgroeid zijn, maar voor wie een Land Cruiser echt over the top is.

Ideale zevenzitter voor GROTE gezinnen

Nou, hun gebeden zijn verhoord, want Toyota lanceert de Grand Highlander! De gewone Highlander is hier in Nederland ook gewoon leverbaar. Deze generatie (XU70 voor Toyota-kenners zoals @michel) is al geschikt om zeven personen te vervoeren. Net zoals wel meer zevenzits crossovers, houdt de ruimte dan niet echt over als je op de achterst zitrij moet plaatsnemen. Een ander nadeel: als je met zeven personen in de auto zit, is de bagageruimte heel erg klein.

Uiteraard heb je een redelijke motor nodig om dit slagschip van zijn plaats te krijgen. Het feest begint dan ook met een 2.4 liter viercilinder met turbo. Een stapje hoger vinden we de Highlander Hybrid. Deze aandrijflijn (2.5 met elektromotor) kunnen we ook in Nederland krijgen in onze Highlander.

Dan is er ook een Hybrid Max, met aanzienlijk meer vermogen: 362 pk! Dan hebben ze die 2.4T gecombineerd met een elektromotor. In deze configuratie sprint de ideale auto voor grote Nederlandse gezinnen in 6,3 seconden naar de 100 km/u.

Niet alle inzittenden zijn gelijkwaardig

Uiteraard is de rest van het interieur ook voorzien van de nodige snufjes om het de lange en vruchtbare families naar de zin te maken. Zo hebben ze bij Toyota namelijk door dat USB-C de standaard is, erg handig. Om boven het gakakel en gekrijs van je uit de kluit gewassen kroost te komen is er een JBL-audiosysteem met 11 speakers.

Dat de Grand Highlander plaats biedt aan vier gelijkwaardige volwassenen, wil niet zeggen dat ze gelijkwaardig zijn. Je wil namelijk voorin zitten. Dan kun je de stoelen verwarmen of ventileren. Op de tweede zitrij kun je alleen de verwarming aanzetten en op de derde zitrij moet je eigen bloedsomloop zorgen voor een prettige temperatuurhuishouding.

Meer details van de ideale zevenzitter zijn bekend aan het einde van de zomer 2023. Of de Grand Highlander naar Nederland komt, valt nog te bezien. Afgelopen maand zijn er namelijk slechts drie (3) exemplaren van de korte versie in Nederland op kenteken gezet. Het afgelopen jaar (2022) waren het er 86. Dat is minder dan 1 exemplaar per Toyota-dealer. Wellicht omdat de Highlander net te krap is voor de familie Pokon?

