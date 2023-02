Koop deze zeldzame (en gave) SLS AMG GT

Je hebt de SLS AMG en de AMG GT, maar er was ook nog de SLS AMG GT.

Er staat inmiddels al weer een nieuwe AMG GT op de stapel, maar de SLS AMG is zeker nog niet vergeten. Deze auto wordt gegarandeerd een icoon, wat de AMG GT waarschijnlijk niet (of in mindere mate) gaat worden.

De AMG GT is er inmiddels talloze smaakjes geweest, maar bij de SLS AMG was er aanzienlijk minder keuze. Je had de gewone en op een gegeven moment kwam er de Black Series. Er was echter nog een variant: de SLS AMG GT. Daarvan staat er nu eentje op Marktplaats.

De GT is niet enorm afwijkend ten opzichte van de reguliere SLS. Sterker nog: je moet als autospotter van goede huize komen, wil je de GT herkennen. Je kunt de SLS AMG GT eigenlijk alleen herkennen aan de velgen, het plattere logo in de grille en de badge op de achterkant.

Onderhuids had Mercedes wel degelijk het nodige aangepast. Zo heeft de GT 591 pk in plaats van 571 pk. Ook is er een verbeterde Speedshift-automaat, die vlotter schakelt. Het onderstel kreeg eveneens een upgrade met ‘AMG Ride Control Performance’.

De SLS AMG GT is een zeldzame verschijning in Nederland. Van de 181 SLS-en die er in ons land op kenteken staan zijn er maar 10 een SLS AMG GT. Één daarvan is nu op Marktplaats verschenen.

Het betreft een SLS AMG GT Roadster, dus je moet het helaas zonder Gullwing-deuren doen. De vorige eigenaren hebben er weinig plezier aan beleeft, want de kilometerstand is nog heel laag. Sinds 2013 is er slechts 5.323 km mee gereden.

De auto wordt op Markplaats aangeboden voor een kleine twee ton, om precies te zijn €198.750. Dat betekent dat er toch al een ton op afgeschreven is, want de nieuwprijs was destijds €302.080.